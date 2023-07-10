Андреева о том, хватит ли ей теперь смелости заговорить с Марреем: «Пока что я не готова»

Теги Энди Маррей Уимблдон WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева рассказала, хватит ли ей теперь смелости поздороваться с Энди Марреем.

Она вышла в четвертый круг «Уимблдона» и по ходу турнира говорила, что стесняется заговорить с британцем.

«Может быть. Здесь мы, наверное, уже не увидимся, но, может быть, на US Open. Посмотрим.

Пока что я не готова. Может быть, через пару месяцев я буду готова с ним поздороваться».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Лутченко
Без этой драмы мыльной я как раньше жил,не понимаю
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Ответ Никита Лутченко
Без этой драмы мыльной я как раньше жил,не понимаю
Не одними же Цицидосой и Потаповой с Шевченко обходиться))) Кстати, о последних давненько ничего не слышно здесь...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий