Андреева о том, хватит ли ей теперь смелости заговорить с Марреем: «Пока что я не готова»

Мирра Андреева рассказала, хватит ли ей теперь смелости поздороваться с Энди Марреем.

Она вышла в четвертый круг «Уимблдона» и по ходу турнира говорила, что стесняется заговорить с британцем.

«Может быть. Здесь мы, наверное, уже не увидимся, но, может быть, на US Open. Посмотрим.

Пока что я не готова. Может быть, через пару месяцев я буду готова с ним поздороваться».

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