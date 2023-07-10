Юбенкс о первом четвертьфинале ТБШ: «Я воплощаю мечту. Это просто безумие»

Кристофер Юбенкс прокомментировал выход в четвертьфинал «Уимблдона».

Он обыграл №5 в мире Стефаноса Циципаса, это его девятая победа подряд.

«Я воплощаю мечту. Это просто безумие. Если учесть весь контекст... Я старался отбросить все и сосредотачиваться на каждом матче – каким бы клише это ни звучало. Я поверить не могу.

Самое забавное в теннисе, что ты не всегда будешь показывать свой максимум. Но в некоторые моменты нужно играть очень хорошо, и мне кажется, что сегодня у меня это хорошо получалось.

В важные моменты я действовал очень четко. У меня были спады – вполне ожидаемые, когда впервые играешь в четвертом круге «Большого шлема». Но в нужные моменты я действовал очень цепко».

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