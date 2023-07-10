Бердых о том, кто может остановить Джоковича на «Уимблдоне»: «100% только он сам»

Чех Томаш Бердых высказался об успехах и спортивном долголетии Новака Джоковича.

– С тех пор, как вы завершили карьеру, изменилась ситуация в гонке величайших. Джокович лидирует по количеству «Больших шлемов». Для вас это ожидаемо?

– Честно говоря, да. Я много лет был рядом – с каждым из них сыграл минимум по 20 раз (личка против Джоковича – 3:25, против Надаля – 4:20, против Федерера – 6:20 – Sports.ru). Так что я знал, насколько они хороши. И я не удивлен, что Новак все еще в форме и переписывает историю «Шлемов». Хорошо, что он продолжает, я желаю ему всего наилучшего.

– Хотел бы узнать ваше мнение насчет перспектив Карлоса Алькараса, особенно здесь, на траве. Кто сможет бросить ему вызов в будущем?

– Карлос – молодой игрок, набирающий обороты и играющий очень здорово. Он очень быстро учится, учитывая, что за карьеру провел не так уж много матчей на траве. Ему очень помогает его игра – он хорошо двигается, любит играть агрессивно, хорошо чувствует мяч, а это очень важно на траве.

Он очень молод, чтобы выигрывать «Шлемы» один за другим, ему нужно набраться опыта. Мы видели, что с ним произошло в матче с Новаком на «Ролан Гаррос» – он сдулся после двух сетов, так что ему нужно извлечь уроки.

Трава очень разная, и ты можешь проиграть совершенно неожиданным соперникам, которые будут использовать необычное оружие. Потенциально игра против Медведева станет серьезным испытанием, но ему нужно идти вперед постепенно, матч за матчем.

– Кто, помимо Алькараса, представляет наибольшую угрозу для Новака?

– 100% только он сам. Если он сможет оставаться спокойным и сконцентрированным – а он в этом плане очень хорош – то наверняка выиграет титул.

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