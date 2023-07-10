Андрей Рублев: «У меня странная история с «Уимблдоном». С 2018-го я ни разу не играл здесь два года подряд»

Андрей Рублев поделился эмоциями от выхода в первый четвертьфинал «Уимблдона» в карьере.

– Вообще у меня странная история с «Уимблдоном», потому что из-за травм я пару раз пропускал турнир. История была такая: в 2018-м я не играл из-за травмы, в 2019-м – играл. В 2020-м турнира не было из-за пандемии. В 2021-м играл, а в прошлом году нас отстранили. В этом сезоне играю.

С 2018-го я ни разу не играл здесь два года подряд. Я просто счастлив, что могу наконец-то здесь играть. Наконец-то вышел в свой первый четвертьфинал. Наконец-то проведу весь сезон без перерыва. У меня еще никогда не было с января до конца сезона, чтобы я играл полный сезон. Я надеюсь, это будет первый год, когда я проведу полноценный сезон.

Это просто безумие: Рублев в падении вытащил мертвый мяч и заработал матчбол. Бублик застыл в шоке 😳😳😳

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе