Свитолина спустя 9 месяцев после рождения дочери вышла в 1/4 второго ТБШ подряд

Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко в 1/8 финала «Уимблдона» – 2:6, 6:4, 7:6(9).

На решающем тай-брейке до 10 очков она уступала 4:7.

Украинка проводит 10-й турнир с начала апреля, когда вернулась в тур после рождения ребенка. В июле их с Гаэлем Монфисом дочери Скай исполнится девять месяцев.

Свитолина 10-й раз сыграет в четвертьфинале «Большого шлема». Месяц назад она играла на этой стадии на «Ролан Гаррос». За третий полуфинал она поборется с Игой Швентек.

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