Свитолина спустя 9 месяцев после рождения дочери вышла в 1/4 второго ТБШ подряд

Теги Уимблдон WTA Виктория Азаренко Элина Свитолина Теннис

Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко в 1/8 финала «Уимблдона» – 2:6, 6:4, 7:6(9).

На решающем тай-брейке до 10 очков она уступала 4:7.

Украинка проводит 10-й турнир с начала апреля, когда вернулась в тур после рождения ребенка. В июле их с Гаэлем Монфисом дочери Скай исполнится девять месяцев.

Свитолина 10-й раз сыграет в четвертьфинале «Большого шлема». Месяц назад она играла на этой стадии на «Ролан Гаррос». За третий полуфинал она поборется с Игой Швентек.

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15 комментариев

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Emma Nevskaia
валидольный огненный матч! обе красотки,но как вытащила Элина !!
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zzzeeerrrooo
в комментариях еще возмущались почему ВК дали ей , а неи Павлюченковой)))
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Dikki Shelton
Браво Элина👏👏👏. Вот это характер. Великолепный матч и заслуженная победа. Такие теннисистки как вы вызывают восхищение и уважение.👍👍👍.
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Mr@k123
Молодец!
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IrbIS
Свитолина как Украина, Украина как Свитолина 💪
+17
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Sergio19882007
Топовый матч провели обе)
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cosset
Респект, конечно, за такую работоспособность организма в столь короткий срок. Всё больше и больше возвращается декретниц)
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devic33
Элина красотка и играла не так, как раньше. Очень активно и агрессивно. Браво
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Бекзат Саматович
Ответ Emma Nevskaia
валидольный огненный матч! обе красотки,но как вытащила Элина !!
Думала о стране🤣
+10
-7
+3
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Ничего Смешного
Ну Вика-Вика…
+4
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volvo
болелы конеш мерзкие
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eple
Смотрел несколько матчей на последних турнирах в которых она участвовала, видно, что матчи вытаскивает на характере, до последнего играет, не теряет концентрацию и ждёт ошибки соперницы.
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tolybasickkk
Укр.. шл..ха !
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Alexander Blem
Монфисик скоро второго заделает
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