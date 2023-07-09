Рублев о прыжке в предпоследнем розыгрыше матча с Бубликом: «Это один из главных хайлайтов всей моей жизни»

Теги Уимблдон ATP Андрей Рублев Александр Бублик Теннис

Андрей Рублев поделился эмоциями от победы над Александром Бубликом на «Уимблдоне».

Он выиграл 7:5, 6:3, 6:7(6), 6:7(5), 6:4.

– Очень здорово выиграть такой сложный матч, тем более, что Саша обыграл меня неделю назад в Галле.

Он играл невероятно. Как он подавал, как ломал ритм. Трудно что-то сделать, потому что он заставляет тебя бить рискованные удары 50 на 50. Когда он хорошо подает и принимает, на траве матч окончен.

Я очень рад, что сегодня был сконцентрирован на приеме его сумасшедших ударов. Да, это был драматический матч, и я рад, что смог его выиграть. 

– Удалось ли вам посмотреть видео предпоследнего розыгрыша?

– Да, я уже посмотрел (улыбается).

– Какие у вас были мысли после просмотра? И какие чувства вы испытали?  

– Не знаю. Ощущение, что у меня есть как минимум один потрясающий момент в карьере (улыбается).

На самом деле я никогда не умел нырять. В последние годы пару раз я думал: вот трава, попробуй хотя бы на тренировке, хотя бы без мяча. Но я не мог. Слишком страшно. 

Потом в матче с Гоффеном, не знаю, как-то само собой получилось. Я действительно нырнул. Потом сегодня был этот прыжок с одной ноги. Не знаю, как его назвать.

Не знаю, как я это сделал. Я даже мяча не видел. Даже не видел, как попал. Я понял, что попал, когда услышал реакцию зрителей и увидел лицо Саши.

Такой удар в такой момент, при таком счете на центральном корте «Уимблдона»... Не знаю, сколько раз в жизни подобные ситуации вообще могут возникнуть. Это невероятно. Это один из главных хайлайтов всей моей жизни».

Это просто безумие: Рублев в падении вытащил мертвый мяч и заработал матчбол. Бублик застыл в шоке 😳😳😳

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4 комментария

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Лев Чернецов
Прыжок был потрясный конечно, Бублик аж на полминуты завис от изумления)
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Olya B.
Саша так удивился, что про мяч забыл.)
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Антон Тимофеев
Шикарный момент))
+3
0
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costa0545
Молодец Андрей, с играл супер, насколько заряжен был на победу, и как мне нравится Бублик за его позитив и весёлое настроение, но правда он бывает сильно ругается, но не в этот раз, но всё равно он тоже сегодня был хорош, боролся очень хорошо)))
+2
0
+2
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