Мирра Андреева о том, можно ли назвать ее перфекционисткой: «В комнате у меня полный бардак. Но когда мы играем в карты или я готовлю, все должно быть идеально»

Мирра Андреева, вышедшая во вторую неделю «Уимблдона», рассказала о своем характере.

Сегодня она обыграла Анастасию Потапову – 6:2, 7:5.

– Я видел вашу решимость на корте, особенно когда допускали ошибки. Насколько вы перфекционистка?

– На самом деле я немного странная перфекционистка. В комнате у меня полный бардак. Но когда мы играем в карты или я готовлю, все должно быть идеально.

Это типа, я не знаю... Я не перфекционистка, но на корте веду себя так.

– Какой опыт из Парижа вам пригодился здесь, особенно сейчас, когда вы вышли во вторую неделю?

– Честно говоря, после Парижа я просто долго разговаривала сама с собой. Переосмысляла некоторые вещи и кое-что поняла. В итоге приняла определенные решения, которые сейчас для меня важны.

Думаю, я проделала важную работу, потому что сейчас все хорошо. Я поговорила сама с собой и решила, что делать дальше. Пока это работает.

Мирра Андреева повторяет путь Шараповой на первом «Уимблдоне». В 16 лет – в 1/8 финала!

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