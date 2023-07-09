Мирра Андреева о том, можно ли назвать ее перфекционисткой: «В комнате у меня полный бардак. Но когда мы играем в карты или я готовлю, все должно быть идеально»

Теги Уимблдон WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева, вышедшая во вторую неделю «Уимблдона», рассказала о своем характере.

Сегодня она обыграла Анастасию Потапову – 6:2, 7:5.

– Я видел вашу решимость на корте, особенно когда допускали ошибки. Насколько вы перфекционистка?

– На самом деле я немного странная перфекционистка. В комнате у меня полный бардак. Но когда мы играем в карты или я готовлю, все должно быть идеально.

Это типа, я не знаю... Я не перфекционистка, но на корте веду себя так.

– Какой опыт из Парижа вам пригодился здесь, особенно сейчас, когда вы вышли во вторую неделю?

– Честно говоря, после Парижа я просто долго разговаривала сама с собой. Переосмысляла некоторые вещи и кое-что поняла. В итоге приняла определенные решения, которые сейчас для меня важны.

Думаю, я проделала важную работу, потому что сейчас все хорошо. Я поговорила сама с собой и решила, что делать дальше. Пока это работает.

Мирра Андреева повторяет путь Шараповой на первом «Уимблдоне». В 16 лет – в 1/8 финала!

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5 комментариев

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ivanzhu90
ОФФТОП: там на трибуне выложили личные данные с номерами телефонов и адресами наших теннисистов и их родственников.

Спортс как то планирует осветить эту тему или пускай спокойно происходит атака на наших спортсменов, терпим и не замечаем?
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Двестик Двестик
Какая же Мирра умничка
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Садковский Ян
Теннис это же не только про перфекционизм, здесь и морально - волевые качества и удача. Отлично, что понимает сама себя и уже сейчас чувствуется, что растет, возможно будущая звезда, но всё зависит от нее, а бардак в комнате это нормально для 16 лет
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Ответ ivanzhu90
ОФФТОП: там на трибуне выложили личные данные с номерами телефонов и адресами наших теннисистов и их родственников. Спортс как то планирует осветить эту тему или пускай спокойно происходит атака на наших спортсменов, терпим и не замечаем?
если данные уже слиты, то чем освещение поможет?
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