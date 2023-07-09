Синнер пятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Предыдущие четыре он проиграл

Янник Синнер в четвертом круге «Уимблдона» обыграл Даниэля Элахи Галана – 7:6(4), 6:4, 6:3.

21-летний итальянец пятый раз добрался до этой стадии на турнире «Большого шлема». В 1/2 итальянец не проходил никогда.

Дальше Синнер сыграет с Романом Сафиуллиным.

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