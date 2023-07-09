Синнер пятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Предыдущие четыре он проиграл

Теги Уимблдон ATP Даниэль Элахи Галан Янник Синнер Теннис

Янник Синнер в четвертом круге «Уимблдона» обыграл Даниэля Элахи Галана – 7:6(4), 6:4, 6:3.

21-летний итальянец пятый раз добрался до этой стадии на турнире «Большого шлема». В 1/2 итальянец не проходил никогда.

Дальше Синнер сыграет с Романом Сафиуллиным.

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16 комментариев

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Nikolay Stavrogin
О, я что-то думал, что 1 полуфинал таки есть.
А тут достойный конкурент Рублеву в коллекции 1/4 оказывается)
Рома, не подведи)
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+19
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Tun
По традиции, и тут пусть сливает) жаль лишь, что и Рублев под эту же традицию попадёт
+10
-2
+8
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Sincere
Оказывается они с Рублем похожи не только цветом волос)))
+6
-1
+5
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Dym86
Такова судьба рыжих - проигрывать в 1/4 шлема
+5
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+5
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Nikolay Stavrogin
Ответ Антон Тимофеев
Было бы забавно, если бы Рублев с Синнером играли за выход в полуфинал Шлема))) Увы, по рейтингу они в чф никак пересечься не могут...
Это как недавно играли Севилья и Моуринью в финале Лиги Европы, не имея поражений в финалах.
И все думали, что вселенная должна схлопнуться)
Так и тут)
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Йенс Мустерманн
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Рублёв, Синнер и Джессика Пегула - короли и королева четвертьфиналов )
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Антон Тимофеев
Ответ Nikolay Stavrogin
О, я что-то думал, что 1 полуфинал таки есть. А тут достойный конкурент Рублеву в коллекции 1/4 оказывается) Рома, не подведи)
Было бы забавно, если бы Рублев с Синнером играли за выход в полуфинал Шлема))) Увы, по рейтингу они в чф никак пересечься не могут...
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Кавабунга Шреддоголовый
По пути Рублева не пойдет. Классом он гораздо выше Сафиулина
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Omniscius
Ответ Nikolay Stavrogin
Ну, не намного) Ни одного топ 50 до полуфинала шлема) Зато в полуфинале и финале никого из топ20...) Исторический турнир...) И стоит ли считать это за шлем?) По мне, так у рафули 21шлем, а не 22)
У Рафы еще на РГ-20 не было ни одного топ-73 до полуфинала.
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Вегетарианец_
Откровенно подфартило с сеткой Синнеру: ни одного соперника из ТОП-78 вплоть до полуфинала - это сетка турнира уровня ATP-250, если не челленджера. Даже у Надаля на легендарном ЮСО-2017 сетка была сложнее.))
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ЭЮЯ
До Рублева ещё проигрывать и проигрывать
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BIG3
Думается и в этот раз он не пройдет четвертьфинал
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Антон Тимофеев
Ну, Синнеру победа ничего не даст, останется 8-ым в рейтинге, да и отлетит потом от Новака в полуфинале. А Роман может с 43 подняться сразу на 28-31, т.е. на 11-15 мест, а поражение от Новака в полуфинале он как-нибудь переживет)))))
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Dym86
Ответ Nikolay Stavrogin
О, я что-то думал, что 1 полуфинал таки есть. А тут достойный конкурент Рублеву в коллекции 1/4 оказывается) Рома, не подведи)
Пока ещё щенок на фоне Рублева
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