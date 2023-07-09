Синнер пятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Предыдущие четыре он проиграл
Янник Синнер в четвертом круге «Уимблдона» обыграл Даниэля Элахи Галана – 7:6(4), 6:4, 6:3.
21-летний итальянец пятый раз добрался до этой стадии на турнире «Большого шлема». В 1/2 итальянец не проходил никогда.
Дальше Синнер сыграет с Романом Сафиуллиным.
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А тут достойный конкурент Рублеву в коллекции 1/4 оказывается)
Рома, не подведи)
И все думали, что вселенная должна схлопнуться)
Так и тут)