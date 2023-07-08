Уимблдон. Расписание 9 июля. Сафиуллин сыграет вторым запуском, Рублев – в 15:30 на Центральном корте

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«Уимблдон» опубликовал расписание на седьмой игровой день, 9 июля.

На Центральном корте матчи стартуют в 15:30 по московскому времени. Расписание такое:

На Корте №1 игровой день начнется в 15:00:

На остальных кортах матчи начнутся в 13:00 мск.

На Корте №2 вторым запуском Роман Сафиуллин поборется с Денисом Шаповаловым (26).

Полностью расписание здесь.

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2 комментария

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ProLL
О, а я думал у них там выходной в воскресенье
+3
0
+3
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OnlyDendy
а разве не отдыхали в воскресенье?
0
0
0
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