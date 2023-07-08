Уимблдон. Расписание 9 июля. Сафиуллин сыграет вторым запуском, Рублев – в 15:30 на Центральном корте
«Уимблдон» опубликовал расписание на седьмой игровой день, 9 июля.
На Центральном корте матчи стартуют в 15:30 по московскому времени. Расписание такое:
- Андрей Рублев (7) – Александр Бублик (23);
- Ига Швентек (1) – Белинда Бенчич (14);
- Хуберт Хуркач (17) – Новак Джокович (2).
На Корте №1 игровой день начнется в 15:00:
- Джессика Пегула (4) – Леся Цуренко;
- Янник Синнер (8) – Даниэль Элахи Галан;
- Виктория Азаренко (19) – Элина Свитолина.
На остальных кортах матчи начнутся в 13:00 мск.
На Корте №2 вторым запуском Роман Сафиуллин поборется с Денисом Шаповаловым (26).
Полностью расписание здесь.
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