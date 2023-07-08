Уимблдон. Расписание 9 июля. Сафиуллин сыграет вторым запуском, Рублев – в 15:30 на Центральном корте

« » опубликовал расписание на седьмой игровой день, 9 июля.

На Центральном корте матчи стартуют в 15:30 по московскому времени. Расписание такое:

(7) – (23);

(7) – (23); (1) – (14);

(17) – (2).

На Корте №1 игровой день начнется в 15:00:

(4) – ;

(8) – ;

(19) – .

На остальных кортах матчи начнутся в 13:00 мск.

На Корте №2 вторым запуском поборется с (26).

Полностью расписание здесь.

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