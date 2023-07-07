Циципас о том, что они с Бадосой снялись с микста: «Слава богу. Я предпочитаю жить»

Теги Уимблдон ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал то, что был заявлен на «Уимблдон» в трех разрядах – одиночке, паре и миксте. Сегодня они с его девушкой Паулой Бадосой снялись со смешанной пары.

«Микст больше не проблема, слава богу. Я предпочитаю жить (улыбается).

Я даже не думал, что буду играть все три разряда. Но я смотрю на это с положительной стороны. Я так люблю теннис, хочу как можно больше играть на «Больших шлемах». В идеале – в одиночке.

И это весело. Ты любишь теннис, ты хочешь бросить себе вызов в одиночке, паре и миксте. Лично мне микст нравится. Некоторые сбавляют скорость, когда играют против противоположного пола в миксте. Я играю как обычно, как в обычной паре.

У меня был опыт в миксте. Мне понравилось. В основном потому, что напарница была очень сильной. Нам удавалось хорошо налаживать связь.

Мне нравится разнообразие. Физически это может быть сложно, но это опыт. Один раз в жизни стоит попробовать».

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1 комментарий

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Cube Litening C:68X
А кто то предпочитает умирать? 😁
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