Циципас о том, что они с Бадосой снялись с микста: «Слава богу. Я предпочитаю жить»
Стефанос Циципас прокомментировал то, что был заявлен на «Уимблдон» в трех разрядах – одиночке, паре и миксте. Сегодня они с его девушкой Паулой Бадосой снялись со смешанной пары.
«Микст больше не проблема, слава богу. Я предпочитаю жить (улыбается).
Я даже не думал, что буду играть все три разряда. Но я смотрю на это с положительной стороны. Я так люблю теннис, хочу как можно больше играть на «Больших шлемах». В идеале – в одиночке.
И это весело. Ты любишь теннис, ты хочешь бросить себе вызов в одиночке, паре и миксте. Лично мне микст нравится. Некоторые сбавляют скорость, когда играют против противоположного пола в миксте. Я играю как обычно, как в обычной паре.
У меня был опыт в миксте. Мне понравилось. В основном потому, что напарница была очень сильной. Нам удавалось хорошо налаживать связь.
Мне нравится разнообразие. Физически это может быть сложно, но это опыт. Один раз в жизни стоит попробовать».
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