Уимблдон. Расписание 8 июля. Медведев сыграет в 15:00 мск, Мирра Андреева и Потапова – третьим запуском

« » опубликовал расписание на шестой игровой день, 8 июля.

На Центральном корте матчи стартуют в 15:30 по московскому времени. Расписание такое:

(1) – Николас Харри (25);

(6) – ;

(3) – .

На Корте №1 игровой день начнется в 15:00:

(3) – ;

– ; (2) – ;

; (19) – .

На остальных кортах матчи начнутся в 13:00 мск.

На Корте №3 третьим запуском сыграют и .

На Корте №18 первым запуском встретятся и Далма Галфи.

Полностью расписание здесь.

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