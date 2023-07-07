Уимблдон. Расписание 8 июля. Медведев сыграет в 15:00 мск, Мирра Андреева и Потапова – третьим запуском
«Уимблдон» опубликовал расписание на шестой игровой день, 8 июля.
На Центральном корте матчи стартуют в 15:30 по московскому времени. Расписание такое:
- Карлос Алькарас (1) – Николас Харри (25);
- Онс Жабер (6) – Бьянка Андрееску;
- Елена Рыбакина (3) – Кэти Болтер.
На Корте №1 игровой день начнется в 15:00:
- Даниил Медведев (3) – Мартон Фучович;
- Арина Соболенко (2) – Анна Блинкова;
- Александр Зверев (19) – Маттео Берреттини.
На остальных кортах матчи начнутся в 13:00 мск.
На Корте №3 третьим запуском сыграют Мирра Андреева и Анастасия Потапова.
На Корте №18 первым запуском встретятся Екатерина Александрова и Далма Галфи.
Полностью расписание здесь.
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