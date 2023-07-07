Уимблдон. Расписание 8 июля. Медведев сыграет в 15:00 мск, Мирра Андреева и Потапова – третьим запуском

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«Уимблдон» опубликовал расписание на шестой игровой день, 8 июля.

На Центральном корте матчи стартуют в 15:30 по московскому времени. Расписание такое:

На Корте №1 игровой день начнется в 15:00:

На остальных кортах матчи начнутся в 13:00 мск.

На Корте №3 третьим запуском сыграют Мирра Андреева и Анастасия Потапова.

На Корте №18 первым запуском встретятся Екатерина Александрова и Далма Галфи.

Полностью расписание здесь.

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