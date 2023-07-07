Руне о прогрессе на траве: «Больше не чувствую себя неуверенно»

Теги Уимблдон ATP Роберто Карбаллес Баэна Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал прогресс на траве.

Во втором круге «Уимблдона» он обыграл Роберто Карбаллеса Баэну со счетом 6:3, 7:6(3), 6:4.

«Я больше не чувствую себя неуверенно. Просто иногда я думаю, что важно не просто бить сильно. Еще нужно правильно выбирать удары, заставлять соперника играть в важные моменты.

Баэна, например, очень любит скорость и любит заставлять соперника ошибаться. Поэтому было важно терпение. Когда я был терпелив, я зачастую выигрывал очко. Так что я сделал то, что нужно было делать».

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4 комментария

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tRIFF
Какой важный курица
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kamilla mka12
Скажи это Арине
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Sincere
заголовок точно как слоган из рекламы прокладок🤣🤣
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Йенс Мустерманн
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Во втором сете Баэна на своей подаче практически ничего не давал сделать. 87% очков выиграл на первой и 74 на второй. Ещё и на приёме выиграл больше, 31% против 21. Но Руняша в стиле акробата заграбастал в итоге сетик ))
2 down 5 to go!
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