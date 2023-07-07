Руне о прогрессе на траве: «Больше не чувствую себя неуверенно»

Хольгер Руне прокомментировал прогресс на траве.

Во втором круге «Уимблдона» он обыграл Роберто Карбаллеса Баэну со счетом 6:3, 7:6(3), 6:4.

«Я больше не чувствую себя неуверенно. Просто иногда я думаю, что важно не просто бить сильно. Еще нужно правильно выбирать удары, заставлять соперника играть в важные моменты.

Баэна, например, очень любит скорость и любит заставлять соперника ошибаться. Поэтому было важно терпение. Когда я был терпелив, я зачастую выигрывал очко. Так что я сделал то, что нужно было делать».

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