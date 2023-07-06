Бруксби временно дисквалифицирован. Он пропустил три допинг-теста за год
Дженсон Бруксби временно отстранен за нарушение антидопинговых правил.
22-летний американец трижды за год не предоставил допинг-контролю корректную информацию о своем местонахождении и пропустил внесоревновательные проверки.
Напомним, теннисисты должны предоставлять органам антидопингового контроля данные о своем местонахождении каждый день в течение одного часа.
Бруксби согласился с временной дисквалификацией и будет сотрудничать с ITIA в ходе расследования. Слушание по его делу состоится в ближайшие несколько месяцев.
«Я никогда не сдавал положительные допинг-пробы, никогда не принимал никаких запрещенных веществ. Обязательно предоставлю им все доказательства», – сказал бывший №33 рейтинга.
Напомним, в марте американец перенес операцию на запястье.
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Амерам можно и три раза .
А Витю Троицки забанили после того, как допинг-офицер разрешил(!) ему не сдавать кровь для анализа.
И пофиг, что анализ мочи оказался "чистым".
м-даа ....