Бруксби временно дисквалифицирован. Он пропустил три допинг-теста за год

Теги допинг ATP Дженсон Бруксби Теннис

Дженсон Бруксби временно отстранен за нарушение антидопинговых правил.

22-летний американец трижды за год не предоставил допинг-контролю корректную информацию о своем местонахождении и пропустил внесоревновательные проверки.

Напомним, теннисисты должны предоставлять органам антидопингового контроля данные о своем местонахождении каждый день в течение одного часа.

Бруксби согласился с временной дисквалификацией и будет сотрудничать с ITIA в ходе расследования. Слушание по его делу состоится в ближайшие несколько месяцев.

«Я никогда не сдавал положительные допинг-пробы, никогда не принимал никаких запрещенных веществ. Обязательно предоставлю им все доказательства», – сказал бывший №33 рейтинга.

Напомним, в марте американец перенес операцию на запястье.

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5 комментариев

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Сергей Чугунников
Армстронг тоже ни одной положительной не сдал.
+2
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TennisForever
Хоть один раз пропустил бы российский спортсмен допинг тест ,на следующий же день отстранили .
Амерам можно и три раза .
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S.Graf
3 раза, Карл, три!
А Витю Троицки забанили после того, как допинг-офицер разрешил(!) ему не сдавать кровь для анализа.
И пофиг, что анализ мочи оказался "чистым".
м-даа ....
0
0
0
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S.Graf
Ответ Сергей Чугунников
Армстронг тоже ни одной положительной не сдал.
и Рафик, и Сэрина тоже
+1
-1
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