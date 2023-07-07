Соболенко о настрое на траву: «Нужно сильно сгибать ноги и не думать – просто бить»
Арина Соболенко прокомментировала победу над Варварой Грачевой во втором круге «Уимблдона».
Она победила 2:6, 7:5, 6:2.
«Это был невероятный матч, невероятный теннис. Очень довольна тем, что мне удалось победить. И спасибо вам за атмосферу и поддержку, вы даже не представляете, насколько это для меня важно.
При счете 4:5 во втором сете я думала о том, что неправильно вижу корт – он короткий, надо бить покороче, а не в забор. Но я говорила себе бороться и стараться. Говорила выкладываться, и тогда я, наверное, выиграю».
Также Соболенко рассказала о своей тактике на траве.
«Нужно сильно сгибать ноги и не думать – просто бить».
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