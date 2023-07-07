Соболенко о настрое на траву: «Нужно сильно сгибать ноги и не думать – просто бить»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Варварой Грачевой во втором круге «Уимблдона».

Она победила 2:6, 7:5, 6:2.

«Это был невероятный матч, невероятный теннис. Очень довольна тем, что мне удалось победить. И спасибо вам за атмосферу и поддержку, вы даже не представляете, насколько это для меня важно.

При счете 4:5 во втором сете я думала о том, что неправильно вижу корт – он короткий, надо бить покороче, а не в забор. Но я говорила себе бороться и стараться. Говорила выкладываться, и тогда я, наверное, выиграю».

Также Соболенко рассказала о своей тактике на траве.

«Нужно сильно сгибать ноги и не думать – просто бить».

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