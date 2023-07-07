Соболенко о настрое на траву: «Нужно сильно сгибать ноги и не думать – просто бить»

Теги Уимблдон WTA Арина Соболенко Варвара Грачева Теннис

Арина Соболенко прокомментировала победу над Варварой Грачевой во втором круге «Уимблдона».

Она победила 2:6, 7:5, 6:2.

«Это был невероятный матч, невероятный теннис. Очень довольна тем, что мне удалось победить. И спасибо вам за атмосферу и поддержку, вы даже не представляете, насколько это для меня важно.

При счете 4:5 во втором сете я думала о том, что неправильно вижу корт – он короткий, надо бить покороче, а не в забор. Но я говорила себе бороться и стараться. Говорила выкладываться, и тогда я, наверное, выиграю».

Также Соболенко рассказала о своей тактике на траве.

«Нужно сильно сгибать ноги и не думать – просто бить».

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8 комментариев

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Журэма
" и погромче стонать" - добавила Соболенко.
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Александр Барков
Вот это главное у Арины, бить с дури без ума. Причем это тянется ещё со времён Турсунова.
+6
-2
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Scorpic
По-моему, вся игра Арины и так строится на том, чтобы ударить посильнее)
+5
-2
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Никита Волк
По-моему ты так всегда и играешь
+4
-1
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Sergulya
Ответ Arti22
"Главное не раздвигать" - добавила Соболенко
На трибунах была замечена Шарапова недовольная воплеми Сабаленки
+3
0
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Arti22
"Главное не раздвигать" - добавила Соболенко
+3
-3
0
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dimon 2.0
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ivanzhu90
Ответ Александр Барков
Вот это главное у Арины, бить с дури без ума. Причем это тянется ещё со времён Турсунова.
Если эта тактика работает, то зачем что то менять.
У Самсоновой тоже дури хватает и где результаты?
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