Александрова сделала 91 невынужденную, но выиграла первый в Открытой эре женский матч «Уимблдона» из трех тай-брейков

победила во втором круге « » – 6:7(4), 7:6(5), 7:6(7). Игра продолжалась 2 часа 49 минут.

Впервые в Открытой эре женский матч на «Уимблдоне» состоял из трех тай-брейков.

Александрова допустила 91 невынужденную и сделала 49 виннерсов, у американки 42 ошибки и 13 виннерсов. Каждая выиграла в матче 131 очко.

На первых двух «Больших шлемах» в сезоне Александрова выбыла в третьем круге. На «Уимблдоне» она поборется за выход в четвертый круг с .

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