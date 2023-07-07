Александрова сделала 91 невынужденную, но выиграла первый в Открытой эре женский матч «Уимблдона» из трех тай-брейков
Екатерина Александрова победила Мэдисон Бренгл во втором круге «Уимблдона» – 6:7(4), 7:6(5), 7:6(7). Игра продолжалась 2 часа 49 минут.
Впервые в Открытой эре женский матч на «Уимблдоне» состоял из трех тай-брейков.
Александрова допустила 91 невынужденную и сделала 49 виннерсов, у американки 42 ошибки и 13 виннерсов. Каждая выиграла в матче 131 очко.
На первых двух «Больших шлемах» в сезоне Александрова выбыла в третьем круге. На «Уимблдоне» она поборется за выход в четвертый круг с Дальмой Гальфи.
- я отдаю тебе гейм
- не, спасибо, не надо
- да возьми
- да нет, лучше ты мой:))
Прям классика женского тенниса:)))
В среднем 30 НО за сет - это даже больше, чем у Nо1е против Симона (20 в в среднем)
Такой матч в мемориз адназначна)
И матч выиграл, а потом и турнир))