Александрова сделала 91 невынужденную, но выиграла первый в Открытой эре женский матч «Уимблдона» из трех тай-брейков

Теги Уимблдон WTA Мэдисон Бренгл Екатерина Александрова Теннис

Екатерина Александрова победила Мэдисон Бренгл во втором круге «Уимблдона» – 6:7(4), 7:6(5), 7:6(7). Игра продолжалась 2 часа 49 минут.

Впервые в Открытой эре женский матч на «Уимблдоне» состоял из трех тай-брейков.

Александрова допустила 91 невынужденную и сделала 49 виннерсов, у американки 42 ошибки и 13 виннерсов. Каждая выиграла в матче 131 очко.

На первых двух «Больших шлемах» в сезоне Александрова выбыла в третьем круге. На «Уимблдоне» она поборется за выход в четвертый круг с Дальмой Гальфи.

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16 комментариев

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murzzzzzilka
Смешной был матч:)
- я отдаю тебе гейм
- не, спасибо, не надо
- да возьми
- да нет, лучше ты мой:))

Прям классика женского тенниса:)))
+16
-2
+14
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encaro_one
Вошла в историю. Даже удивительно, что не было трёх тайев, не верится.
+9
0
+9
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S.Graf
Молодец Катюша, умница-красавица!
В среднем 30 НО за сет - это даже больше, чем у Nо1е против Симона (20 в в среднем)
Такой матч в мемориз адназначна)
+3
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+3
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Furry
Сикоко-сикоко%🤪😁 молодец все равно 💪
+2
0
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Bombanero
91 ошибка за 3 сета и победа. С трудом вспомню, чтобы даже в пятисетовом формате у победителя больше ошибок было. На ум приходит только матч Карацев-Мунар на АО 2022
+3
-1
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Alex Lamm
Ужо прям и не вспомню, демонстрировала ли Александрова хоть раз такую нешутошную крепость яиц - слить подачу на второй сет и отдать двойной матчболл, пусть и на приёме и после этого оба тая вытянуть.
+2
0
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Хаскерс
91 анфорс на траве - это за пределами человеческих возможностей. Хорошо, что я не видел этого. Но молодец, что выиграла всё равно. Это, учитывая 91, тоже за пределами.
+1
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Хаскерс
91 анфорс на траве - это за пределами человеческих возможностей. Хорошо, что я не видел этого. Но молодец, что выиграла всё равно. Это, учитывая 91, тоже за пределами.
+1
0
+1
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Глеб Саратов
Ответ encaro_one
Вошла в историю. Даже удивительно, что не было трёх тайев, не верится.
на Уиме не так давно ввели решающий тай-брейк в третьем(пятом) сете
+1
0
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Bombanero
Ответ Bombanero
91 ошибка за 3 сета и победа. С трудом вспомню, чтобы даже в пятисетовом формате у победителя больше ошибок было. На ум приходит только матч Карацев-Мунар на АО 2022
Да, и смотреть тот матч было удовольствием для мазохистов)
+1
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S.Graf
Ответ Bombanero
91 ошибка за 3 сета и победа. С трудом вспомню, чтобы даже в пятисетовом формате у победителя больше ошибок было. На ум приходит только матч Карацев-Мунар на АО 2022
Новак на АО-16 cделал ровно 100 НО в 5-сетовом матче против Жиля Симона.
И матч выиграл, а потом и турнир))
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Костя Кот
стальной характер
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Railway/
Жуткий матч для Екатерины, и тяжелый для просмотра. Она и сама была не рада такой победе
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Neo31
до сих пор припоминается матч с какого-то Уима тоже из первой недели..Гарсия - Эррани что ли, ну в общем там кажется было не меньше 80 анфорсов у Гарсии и она выиграла) и это без 3 тай-брейков
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encaro_one
Ответ Глеб Саратов
на Уиме не так давно ввели решающий тай-брейк в третьем(пятом) сете
Свыше 200 матчей прошлый и этот год к этому моменту.
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