Матч Медведева с Маннарино перенесли на пятницу

Теги Уимблдон ATP Адриан Маннарино Даниил Медведев Теннис

Второй круг «Уимблдона» между Даниилом Медведевым и Адрианом Маннарино перенесли на пятницу из-за темноты.

Матч остановили при счете 6:3, 6:2, 4:4 в пользу россиянина.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr_ h2o
Даня если каким-то чудом выйдет в финал, то матч будет в сентябре
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rjcnbr
На 2 корте лампочек нет? Мда, тяжело там у них с электричеством
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей
Ну Даня отлично играл. И по тактике, и по исполнению. Дожать должен завтра
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewee
Уимблдон - это когда английский снобизм перерастает в идиотизм.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex-San
Прям как в детстве, играли в футбол до темноты.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Rjcnbr
«Если ты не собираешься останавливать матч, я остановлю его сам. Слишком темно, чтобы играть» Такими словами Даня прокомментировал решение взять медицинский тайм-аут. А после и вовсе заставил эмпайера и супервайзера перенести матч на завтра АХАХАХАХА монегаск сам остановил
Ну, если реально темно?!
Речь не о том, что кому-то в сумерках некомфортно играть, а о том, что в 21-м веке можно научиться пользоваться достижениями цивилизации. Такими, как электричество, например.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guillermo
Нецензурное слово, увидел, из-за чего матч остановили, нецензурное слово, офигел: из-за темноты, нецензурное слово
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Rjcnbr
На 2 корте лампочек нет? Мда, тяжело там у них с электричеством
С понтами у них там тяжело.
Позорники. 21-й век.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_V_G
Ответ Rjcnbr
На 2 корте лампочек нет? Мда, тяжело там у них с электричеством
Вечером роса выпадает, скользко. Это же вечная проблема Уима
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Twixoed
Ответ Alex_V_G
Вечером роса выпадает, скользко. Это же вечная проблема Уима
а на центральном корте росы нет? там играют и не собираются останавливаться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Даня любит проблем на попу найти
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_V_G
Ответ Twixoed
а на центральном корте росы нет? там играют и не собираются останавливаться
Там крыша
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел павел
Ответ mr_ h2o
Даня если каким-то чудом выйдет в финал, то матч будет в сентябре
поржал)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Seede
Ответ petia.subbotin
Прикольно читать коменты и видеть как люди выросшие на советской и постсоветской культуре вообще не врубаются почему традиции важны и нужны. Глупые материалисты
можно еще руки не мыть и огонь разводить палками, а что, традиции)
Электричество никак не мешает традициям.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rjcnbr
Ответ murzzzzzilka
С понтами у них там тяжело. Позорники. 21-й век.
«Если ты не собираешься останавливать матч, я остановлю его сам. Слишком темно, чтобы играть»

Такими словами Даня прокомментировал решение взять медицинский тайм-аут. А после и вовсе заставил эмпайера и супервайзера перенести матч на завтра

АХАХАХАХА монегаск сам остановил
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
petia.subbotin
Прикольно читать коменты и видеть как люди выросшие на советской и постсоветской культуре вообще не врубаются почему традиции важны и нужны. Глупые материалисты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Как Даня сказал, так и перенесли. Можно было еще минут сорок играть, но Маннарино качнул качели третьего сета почти что в свою пользу. А вообще не подвести освещение в 21 веке - это позор организаторам Уимблдона...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наташа Уханова
Совсем колхоз у них там
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий