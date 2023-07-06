Матч Медведева с Маннарино перенесли на пятницу
Второй круг «Уимблдона» между Даниилом Медведевым и Адрианом Маннарино перенесли на пятницу из-за темноты.
Матч остановили при счете 6:3, 6:2, 4:4 в пользу россиянина.
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Речь не о том, что кому-то в сумерках некомфортно играть, а о том, что в 21-м веке можно научиться пользоваться достижениями цивилизации. Такими, как электричество, например.
Позорники. 21-й век.
Электричество никак не мешает традициям.
Такими словами Даня прокомментировал решение взять медицинский тайм-аут. А после и вовсе заставил эмпайера и супервайзера перенести матч на завтра
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