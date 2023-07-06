Зверев о том, что начал «Уимблдон» только в четверг: «Никто не может волшебным образом выключить дождь»

Теги Уимблдон ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев прокомментировал то, что начал «Уимблдон» только в четверг.

В первом круге он обыграл Гейса Брауэра со счетом 6:4, 7:6(4), 7:6(5).

«Турнир начинается тогда, когда начинается. Конечно, для следующих матчей это будет тяжело. Потому что тут мы играем в пятисетовом формате. Если придется играть два или три, или четыре пятисетовых матча подряд, в какой-то момент возникнут физические проблемы.

Но пока что таких проблем нет. Надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, что я подготовлен к такому моменту. Конечно, расписание мне не помогает, но что поделать.

Никто не может волшебным образом выключить дождь. С ним ничего не поделаешь».

Почему на «Уимблдоне» нельзя играть в дождь? В футбол же гоняют

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3 комментария

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S.Graf
Ээххх, Санёк-Санёк .... мало тебе в детстве мама с папой про Страну Чудес рассказывали
Лужков мог
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Рекорд в наших сердцах
"Это дождь, мистер Зверев. И он будет идти до тех самых пор, пока не закончится. Если хотите изменить погоду в мире, ищите другого волшебника"
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Tun
эмм... Ну там крыша может
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