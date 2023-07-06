Костюк о том, что ее освистали на «Ролан Гаррос»: «Не думаю, что когда-нибудь это пойму. На «Уимблдоне» совсем другая поддержка»

Марта Костюк прокомментировала то, что ее освистали после матча с Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос». Вопрос об этом задали в контексте поддержки зрителей в первом круге «Уимблдона». На старте турнира она обыграла Марию Саккари – 0:6, 7:5, 6:2.

– В Париже было крайне сомнительное поведение болельщиков. Они могут делать что хотят, но я этого просто не понимаю. И не думаю, что когда-нибудь пойму.

Конечно, на «Уимблдоне» совсем другая поддержка, хотя в начале матча ее поддерживали больше, чем меня. Но это понятно, ведь она известнее меня и входит в топ-10. Меня это устраивало (улыбается).

Я рада поддержке в концовке, да и на протяжении всего матча тоже.

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