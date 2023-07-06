Костюк о том, что ее освистали на «Ролан Гаррос»: «Не думаю, что когда-нибудь это пойму. На «Уимблдоне» совсем другая поддержка»

Теги Уимблдон Ролан Гаррос WTA Марта Костюк Теннис

Марта Костюк прокомментировала то, что ее освистали после матча с Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос». Вопрос об этом задали в контексте поддержки зрителей в первом круге «Уимблдона». На старте турнира она обыграла Марию Саккари – 0:6, 7:5, 6:2.

– В Париже было крайне сомнительное поведение болельщиков. Они могут делать что хотят, но я этого просто не понимаю. И не думаю, что когда-нибудь пойму.

Конечно, на «Уимблдоне» совсем другая поддержка, хотя в начале матча ее поддерживали больше, чем меня. Но это понятно, ведь она известнее меня и входит в топ-10. Меня это устраивало (улыбается).

Я рада поддержке в концовке, да и на протяжении всего матча тоже.

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9 комментариев

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Alex1104
Прикидывается дурочкой? Или на самом деле?
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+19
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sa.lari
в Париже не поддерживали за то, как вела себя НА КОРТЕ
+10
-2
+8
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Mohnatiy
"Сомнительное поведение болельщиков" было после сомнительного поведения на корте, так что не надо тут шлангом прикидываться.
+7
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Оригинальный Ник
Украинцы всё ещё живут в реальности, где они в центре мира и им всем должны. Когда всё закончится, похмелье у страны будет серьёзное
+3
0
+3
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Ржавый пароход
Интерес спортсменов и зрителей в том, чтобы была красивая честная борьба на корте, поле или площадке.
А вот когда организаторы турниров или спортсмены позволяют себе делать политические заявления или требуют этого от других участников событий - это уже не спорт. Это низкопробная пародия на порнофильмы.
Таких спортсменов (их особенно много среди громко лающих девиц) стоит лишать аккредитации и штрафовать за неспортивное поведение.
+3
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dedpihto59
Она сама себя назначила мученицей, и хочет чтобы все считали также‼️
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Бен Ротенберг
Прямо-таки боюсь за Марту, ибо её ожидает очередное разочарование: несмотря на прошлогодний недопуск, публика ОЧЕНЬ тепло относится к российским и белорусским игрокам и рада их возвращению. Посмотреть на ту же Мирру Андрееву вчера толпилась очередь вокруг корта, Соболенко и Медведев играют на главных стадионах.
+2
0
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Mikas7
Ответ sa.lari
в Париже не поддерживали за то, как вела себя НА КОРТЕ
а как вела ?в Лондоне Серену не освитали за не пожатие руки кому то например , это дело каждого
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crazymaks
Ответ Mikas7
а как вела ?в Лондоне Серену не освитали за не пожатие руки кому то например , это дело каждого
ну сравнили легенду и не пойми кого))
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