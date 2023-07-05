Костюк впервые за 15 матчей обыграла соперницу из топ-10 – Саккари

Теги Уимблдон WTA Мария Саккари Марта Костюк Теннис

Украинка Марта Костюк в первом круге «Уимблдона» обыграла восьмую ракетку мира Марию Саккари – 0:6, 7:5, 6:2.

Костюк одержала первую победу над соперницей из топ-10. До этого она проиграла 14 матчей теннисисткам такого уровня.

Кроме того, она третий раз в карьере выиграла матч, в котором проиграла первый сет с баранкой.

Саккари, в свою очередь, впервые с 2018-го проиграла в первом круге «Уимблдона» и вообще впервые в карьере вылетела после первого матча на двух ТБШ подряд.

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7 комментариев

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kjma
Топ-10, который ничего не выиграл
+3
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sedric
Саккари свечку что ли поставить в церкви. Вечно ей не везет с соперницами по первому кругу.
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Кавабунга Шреддоголовый
Саккари на честном слове игрок топ-10. Ей бы от тенниса отдохнуть стоило некоторое время
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Hardy
Саккари🤣 вон из сотни
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Павел павел
Ответ sedric
Саккари свечку что ли поставить в церкви. Вечно ей не везет с соперницами по первому кругу.
просто Клстюк ей намекнула кое что)
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dimon 2.0
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Саккари на честном слове игрок топ-10. Ей бы от тенниса отдохнуть стоило некоторое время
да там вся топ-10 один сплошной анекдот на честном слове. ну кроме двоих. самизнаетекого
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В Кол
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Саккари на честном слове игрок топ-10. Ей бы от тенниса отдохнуть стоило некоторое время
Да, наверное, уже можно и навсегда. Уж лучше нижнее белье рекламировать.
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