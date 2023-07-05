Костюк впервые за 15 матчей обыграла соперницу из топ-10 – Саккари

Украинка Марта Костюк в первом круге « » обыграла восьмую ракетку мира Марию Саккари – 0:6, 7:5, 6:2.

Костюк одержала первую победу над соперницей из топ-10. До этого она проиграла 14 матчей теннисисткам такого уровня.

Кроме того, она третий раз в карьере выиграла матч, в котором проиграла первый сет с баранкой.

Саккари, в свою очередь, впервые с 2018-го проиграла в первом круге «Уимблдона» и вообще впервые в карьере вылетела после первого матча на двух ТБШ подряд.

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