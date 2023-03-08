Бруксби перенес операцию на запястье

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Дженсон Бруксби перенес артроскопическую операцию на левом запястье из-за проблем с сухожилием.

«Запястье беспокоит меня уже давно, и во время турнира в Окленде состояние сильно ухудшилось. Операция была крайней мерой; мы с командой были уверены в правильности решения и в процессе восстановления, – написал 22-летний американец. – Я использую это время, чтобы стать лучше во многих аспектах. Я вернусь 😃💪🏻».

В этом году Буксби провел два турнира: в Окленде дошел до полуфинала, а на Australian Open – до четвертого круга.

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1 комментарий

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hsmshhzfn5
Здоровья парню.
Нравится его теннис с множеством различных комбинаций.
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