Бруксби перенес операцию на запястье

перенес артроскопическую операцию на левом запястье из-за проблем с сухожилием.

«Запястье беспокоит меня уже давно, и во время турнира в Окленде состояние сильно ухудшилось. Операция была крайней мерой; мы с командой были уверены в правильности решения и в процессе восстановления, – написал 22-летний американец. – Я использую это время, чтобы стать лучше во многих аспектах. Я вернусь 😃💪🏻».

В этом году Буксби провел два турнира: в Окленде дошел до полуфинала, а на Australian Open – до четвертого круга.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе