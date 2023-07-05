Бадоса о Циципасе: «После финала Australian Open он мне приснился»

Теги ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Паула Бадоса рассказала про начало отношений со Стефаносом Циципасом.

«Он уже объяснил все про Рим. Вы хотите услышать про сон?

В Австралии у меня была травма. Я смотрела его матч, финал. У меня был джетлаг, я решила посмотреть матч.

И до этого теннисисты мне никогда не снились, но тогда он мне приснился. Мне приснилось, что мы оба выиграли Australian Open.

И это было как какой-то романтический момент, но я не буду объяснять. Остановлюсь на этом (смех)».

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14 комментариев

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Милдронат Бромантанов
Короче, во втором сезоне, Бадоса уйдет к соотечественнику Алькарасу (который ей приснился в финале ЮСО), который недавно и так уже жёстко унизил Ципу, тот в свою очередь, сбреет волосы и уйдет к соотечественнице Саккари (которая тоже на спаде), но с её то бицухами они примутся жёстко мстить...
+21
-2
+19
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Anush15
О Боже мой достали они .. если честно .
Хорошо , что подробно не рассказывают чем занимаются …
+13
-5
+8
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Buharoid
Серьезно, мне удалили безобидный комментарий про то, что Степа выиграет ТБШ только во снах? Тут на модераторе мама Циципаса или что?
+5
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Андрей Давыдов
откройте форточку, уже...
+7
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Jefri AG
Когда Циципас сегодня играл решающий тай-брейк в пятом сете, то показали Бадосу, а она сидит и увлечённо набивает желудок с совершенно безразличным видом. Другого времени пожрать нельзя было найти как в такой важный момент для твоей второй половинки)
+6
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+4
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Vale1
Ответ Садковский Ян
Бадоса - "Я сидела на диване, у него в руках была камера, а сзади меня стояли Монфис, Тиафо, Янг, Юбэнкс и Блэйк. Мы отлично потренировались"
Оже-Альяссима забыли)))
+5
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Павел павел
на новом месте приснись жених невесте
+3
0
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ano
Это какой сериал мы смотрим? Мексика? Турция? Корея? Нетфликс?
+3
0
+3
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Садковский Ян
Бадоса - "Я сидела на диване, у него в руках была камера, а сзади меня стояли Монфис, Тиафо, Янг, Юбэнкс и Блэйк. Мы отлично потренировались"
+7
-4
+3
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SaltyRose
Зря рассказала - теперь не сбудется! 🤷‍♀️
+1
0
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Vale1
Ответ Милдронат Бромантанов
Короче, во втором сезоне, Бадоса уйдет к соотечественнику Алькарасу (который ей приснился в финале ЮСО), который недавно и так уже жёстко унизил Ципу, тот в свою очередь, сбреет волосы и уйдет к соотечественнице Саккари (которая тоже на спаде), но с её то бицухами они примутся жёстко мстить...
Что за теннисный триллер)))
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Vale1
Ответ Jefri AG
Когда Циципас сегодня играл решающий тай-брейк в пятом сете, то показали Бадосу, а она сидит и увлечённо набивает желудок с совершенно безразличным видом. Другого времени пожрать нельзя было найти как в такой важный момент для твоей второй половинки)
Может, он ее специально попросил так себя вести))
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tanith
Ответ Jefri AG
Когда Циципас сегодня играл решающий тай-брейк в пятом сете, то показали Бадосу, а она сидит и увлечённо набивает желудок с совершенно безразличным видом. Другого времени пожрать нельзя было найти как в такой важный момент для твоей второй половинки)
спортсмены часто едят на матчах, она со своего матча и после обязательной пк пришла, еда для спортсменов - это часть восстановления, могла бы в номере балдеть или ужинать там.
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