Бадоса о Циципасе: «После финала Australian Open он мне приснился»

рассказала про начало отношений со .

«Он уже объяснил все про Рим. Вы хотите услышать про сон?

В Австралии у меня была травма. Я смотрела его матч, финал. У меня был джетлаг, я решила посмотреть матч.

И до этого теннисисты мне никогда не снились, но тогда он мне приснился. Мне приснилось, что мы оба выиграли .

И это было как какой-то романтический момент, но я не буду объяснять. Остановлюсь на этом (смех)».

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