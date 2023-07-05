Бадоса о Циципасе: «После финала Australian Open он мне приснился»
Паула Бадоса рассказала про начало отношений со Стефаносом Циципасом.
«Он уже объяснил все про Рим. Вы хотите услышать про сон?
В Австралии у меня была травма. Я смотрела его матч, финал. У меня был джетлаг, я решила посмотреть матч.
И до этого теннисисты мне никогда не снились, но тогда он мне приснился. Мне приснилось, что мы оба выиграли Australian Open.
И это было как какой-то романтический момент, но я не буду объяснять. Остановлюсь на этом (смех)».
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Хорошо , что подробно не рассказывают чем занимаются …