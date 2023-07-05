Контавейт о том, чем займется после тенниса: «Я изучаю психологию»
Анетт Контавейт прокомментировала победу в первом круге «Уимблдона».
Из-за травмы спины она проводит последний турнир в карьере – и в первом круге обыграла Лукрецию Стефанини (6:4, 6:4).
«Надеюсь, что в следующем матче меня поставят на более крупный корт. Хотя я и не ждала, что попаду на Центральный или какой-то огромный стадион. Это их решение, и я ничего не могу сделать.
Сейчас я не расстраиваюсь. Я выиграла матч, так что никаких негативных эмоций нет.
Сегодня я принимала обезболивающие, так что спина не особо беспокоила. Я этим очень довольна».
Также Контавейт рассказала, чем будет заниматься после тенниса.
«Я изучаю психологию и продолжу после тенниса. А дальше посмотрим, что уготовит будущее».
Контавейт в 27 лет уходит из тенниса, хотя ровно год назад была 2-й ракеткой мира. Как так вышло?
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