Контавейт о том, чем займется после тенниса: «Я изучаю психологию»

Теги Уимблдон WTA Анетт Контавейт Теннис

Анетт Контавейт прокомментировала победу в первом круге «Уимблдона».

Из-за травмы спины она проводит последний турнир в карьере – и в первом круге обыграла Лукрецию Стефанини (6:4, 6:4).

«Надеюсь, что в следующем матче меня поставят на более крупный корт. Хотя я и не ждала, что попаду на Центральный или какой-то огромный стадион. Это их решение, и я ничего не могу сделать.

Сейчас я не расстраиваюсь. Я выиграла матч, так что никаких негативных эмоций нет.

Сегодня я принимала обезболивающие, так что спина не особо беспокоила. Я этим очень довольна».

Также Контавейт рассказала, чем будет заниматься после тенниса.

«Я изучаю психологию и продолжу после тенниса. А дальше посмотрим, что уготовит будущее».

Контавейт в 27 лет уходит из тенниса, хотя ровно год назад была 2-й ракеткой мира. Как так вышло?

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1 комментарий

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Хаскерс
То есть, пока ничем не займется
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