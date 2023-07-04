Алькарас о том, что Федерер был на матче Рыбакиной: «Я немного завидовал»

Карлос Алькарас прокомментировал то, что Роджер Федерер приехал на «Уимблдон».

Перед матчем Елены Рыбакиной и Шелби Роджерс на Центральном корте состоялась церемония в его честь.

– Роджер Федерер был на Центральном корте. Была ли у вас возможность с ним пересечься? Хотели бы вы, чтобы он посмотрел один из ваших матчей?

– После матча я взял в руки телефон, чтобы проверить все сторис и посты. Увидел, что Роджер Федерер был здесь. Я немного завидовал (улыбается).

Честно, я бы хотел, чтобы он посмотрел один из моих матчей. Хотел бы немного с ним поговорить. Для меня это было бы потрясающе.

Надеюсь еще не раз его увидеть.

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