Алькарас о том, что Федерер был на матче Рыбакиной: «Я немного завидовал»

Теги Роджер Федерер Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал то, что Роджер Федерер приехал на «Уимблдон».

Перед матчем Елены Рыбакиной и Шелби Роджерс на Центральном корте состоялась церемония в его честь. 

– Роджер Федерер был на Центральном корте. Была ли у вас возможность с ним пересечься? Хотели бы вы, чтобы он посмотрел один из ваших матчей?

– После матча я взял в руки телефон, чтобы проверить все сторис и посты. Увидел, что Роджер Федерер был здесь. Я немного завидовал (улыбается).

Честно, я бы хотел, чтобы он посмотрел один из моих матчей. Хотел бы немного с ним поговорить. Для меня это было бы потрясающе.

Надеюсь еще не раз его увидеть.

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2 комментария

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Ничего Смешного
Помню, как Леброн старался, когда Джордан был на матче. Всегда создаёт мотивацию, когда такого калибра игрок на трибуне.
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S.Graf
А чё завидовать? Рыба и сам сходил бы посмотреть матч Рыбки. Делов то)
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