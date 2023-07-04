Алькарас о том, что матч с Шарди прошел под крышей: «Очевидно, было бы лучше сыграть в солнечную погоду, но я все равно держал концентрацию»

Теги Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Жереми Шарди в первом круге «Уимблдона».

Он выиграл 6:0, 6:2, 7:5.

«Думаю, я очень хорошо играл в начале матча. В третьем сете он вошел в игру и стал показывать свой реальный уровень. Да, были проблемы, но я люблю бороться, люблю проводить длинные розыгрыши, поэтому очень рад тому, как все сложилось. Мы оба здорово играли в третьем сете. Борьба была равная, и я очень рад пройти дальше.  

Крыша никак на меня не повлияла. Стараюсь об этом не думать. Очевидно, было бы лучше сыграть без крыши в солнечную погоду, но я все равно держал концентрацию. С крышей или без крыши я должен показывать свой лучший теннис. Под крышей лучше слышно то, как отскакивает мяч. И это даже еще красивее именно на траве. Думаю, мы очень четко бьем по мячу, поэтому теннис получается такой красивый», – сказал Алькарас в интервью на корте.

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