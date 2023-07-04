Гауфф о поражении от чемпионки AO-2020 Кенин, стоящей вне топ-100: «Всегда есть возможность вернуться на прежний уровень. Она все еще в начале карьеры»

Коко Гауфф ответила, может ли София Кенин вернуться на прежний уровень.

24-летняя чемпионка Australian Open-2020, которая сейчас занимает 128-е место в рейтинге, обыграла 19-летнюю в первом круге « ». Кенин впервые за два года прошла круг на «Большом шлеме».

– Я знала, что после трех побед в квалификации она будет играть уверенно.

Всегда есть возможность вернуться на прежний уровень. Она все еще в начале карьеры. С учетом того, как она играла сегодня, это не займет много времени.

– Как вы в целом справляетесь с поражениями? Какие выводы делаете на будущее?

– Поражение заставляет меня упорнее работать. Сейчас я очень расстроена и разочарована. Да, это заставляет меня работать еще упорнее. Я и так много работаю, но этого явно недостаточно.

Я должна начать с чистого листа и оценить, в чем мне нужно прибавить и какие тренировки в этом помогут.

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