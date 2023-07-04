Вавринка о том, кто сильнее: Надаль на грунте, Джокович в Австралии или Федерер в 2006-м: «Сейчас достаточно просто назвать Джоковича. Он лучший прямо сейчас»

Стэн Вавринка ответил, кого считает лучшим теннисистом.

– Стэн, какую версию теннисиста вы считаете самой сильной? Например, Надаля на грунте, Джоковича в Австралии или, может быть, Федерера в 2006-м? Кто лучший?

– Сейчас можно просто назвать Джоковича, и этого достаточно. Он лучший игрок прямо сейчас.

Мне нужно немного подумать, но, конечно, если объединить этих троих, то получится лучший теннисист из когда-либо игравших. Потому что именно они установили все рекорды, выиграв все и оставаясь в топе больше 15 лет. Конечно, они далеко впереди всех.

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