Вавринка о том, кто сильнее: Надаль на грунте, Джокович в Австралии или Федерер в 2006-м: «Сейчас достаточно просто назвать Джоковича. Он лучший прямо сейчас»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Стэн Вавринка Теннис

Стэн Вавринка ответил, кого считает лучшим теннисистом.

– Стэн, какую версию теннисиста вы считаете самой сильной? Например, Надаля на грунте, Джоковича в Австралии или, может быть, Федерера в 2006-м? Кто лучший?

– Сейчас можно просто назвать Джоковича, и этого достаточно. Он лучший игрок прямо сейчас.

Мне нужно немного подумать, но, конечно, если объединить этих троих, то получится лучший теннисист из когда-либо игравших. Потому что именно они установили все рекорды, выиграв все и оставаясь в топе больше 15 лет. Конечно, они далеко впереди всех.

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11 комментариев

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Монсеньор Мартинес
Ответ андрей быцюк
На вопрос по сути и не ответил
Так вопрос дурацкий
+10
-1
+9
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dedpihto59
Джокович и есть объединение двоих предыдущих,он взял лучшее от них и обошёл их по всем показателям 🤷‍♀️‼️
+10
-7
+3
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old folk
Ответ dedpihto59
Джокович и есть объединение двоих предыдущих,он взял лучшее от них и обошёл их по всем показателям 🤷‍♀️‼️
Ну Надаля на грунте точно не обошёл, это нереально
+2
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андрей быцюк
На вопрос по сути и не ответил
+1
-1
0
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Serg Leone
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Федерер в 2006 это очевидно. Тот Федерер разнёс бы Новака в щепки.
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Eugenie Nation
Стэн конечно деликатен. А нам незачем, Джокович конечно величайший, величайший на территории Австралии
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RealJon
Ответ Друг Федерера
Станислас галантен! Понятно что когда нет Федерера Надаля Дель Потро..триумф Джоковича сомнителен. Но пусть Джокович будет великим среди своих фанатов.
2014, 2015, 2019 прекрасные номера для меня ))))
+2
-2
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