Новак Джокович: «Не помню, когда последний раз играл официальный матч и не нервничал»

Новак Джокович рассказал, нервничал ли в первом круге «Уимблдона».

23-кратный чемпион «Больших шлемов» обыграл Педро Качина – 6:3, 6:3, 7:6(4).

«Нервы всегда играют, потому что ты играешь перед полным стадионом на одном из самых важных турниров в мире. Каким бы опытным я ни был, сколько бы матчей на этом корте ни провел, нервы все равно чувствуются.

Не помню, когда последний раз играл официальный матч и не нервничал – особенно на «Больших шлемах». Нервы – это нормально. Важнее всего, как ты адаптируешься, как направляешь внимание на то, чтобы быть продуктивным».

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