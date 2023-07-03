Джокович вытирал Центральный корт полотенцем и просил команду на него подуть, чтобы продолжить 1-й круг «Уимблдона»
Новак Джокович в первом круге «Уимблдона» играет с Педро Качином. После первого сета матч прервали из-за дождя.
Матч проходит на Центральном корте, оснащенном выдвижной крышей. Ее закрыли, но матч уже почти час не могут возобновить, потому что трава все равно слишком мокрая.
Джокович активно участвовал в сушке корта. Он вытирал его полотенцем.
А еще говорил людям в своей ложе: «Дуйте. Нужно, чтобы все помогли».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
(хотя, почему "как"))
Величайший даже в мелочах