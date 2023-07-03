Джокович вытирал Центральный корт полотенцем и просил команду на него подуть, чтобы продолжить 1-й круг «Уимблдона»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Педро Качин Теннис

Новак Джокович в первом круге «Уимблдона» играет с Педро Качином. После первого сета матч прервали из-за дождя.

Матч проходит на Центральном корте, оснащенном выдвижной крышей. Ее закрыли, но матч уже почти час не могут возобновить, потому что трава все равно слишком мокрая.

Джокович активно участвовал в сушке корта. Он вытирал его полотенцем.

А еще говорил людям в своей ложе: «Дуйте. Нужно, чтобы все помогли».

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12 комментариев

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tRIFF
Настоящий чемпион
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Verdo
с юмором у Ноле всегда было в порядке
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-2
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daiv18
Как он любит этот турнир, несмотря на то что его даже на постере ставят позади молодняк.
+6
-1
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S.Graf
По-Хозяйски, как у себя дома наводит порядок
(хотя, почему "как"))
Величайший даже в мелочах
+10
-7
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Славонычч
Реальные пацаны , продолжение
+3
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AminO2
Для таких случаев, хорошо иметь на трибуне Тер Штегена.
+2
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Stas Salesov
Завтра перед Роджером пусть тоже протрет, мало ли что
+5
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Берни Парент
Сдаётся мне, что Новаку просто скучно ( и дело совсем не в шутливом вытирании травы) и где-то даже в глубине души тоскливо от осознания того, что нет ему достойных конкурентов. Единственный, да и то пока только в теории это Алькарас. Готов ли Карлос бросить вызов ( именно на травяном покрытии) Новаку- вопрос вопросов. То ли дело, славные битвы минувших дней с Роджем и Рафой. Там-то победы были гораздо слаще. А ныне только какой-то форс-мажор помешает Джоковичу взять очередной титул. Можно, конечно, создать искусственную интригу и начинать каждый матч Новака со счёта 0:2. Только вот неизменные, окончательные 3:2 в пользу Джоковича будут в итоге выглядеть как чистое надругательство над соперником.
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Ночная Фурия
Ответ vdvbill.e1.ru
Пусти 🐐в огород
Да, Новак ГОАТ, эт ты точно подметил ))))
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tanya_1111
Ответ daiv18
Как он любит этот турнир, несмотря на то что его даже на постере ставят позади молодняк.
Он был одним из тех кто просто любит жизнь. )))
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