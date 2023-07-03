Джокович вытирал Центральный корт полотенцем и просил команду на него подуть, чтобы продолжить 1-й круг «Уимблдона»

в первом круге « » играет с Педро Качином. После первого сета матч прервали из-за дождя.

Матч проходит на Центральном корте, оснащенном выдвижной крышей. Ее закрыли, но матч уже почти час не могут возобновить, потому что трава все равно слишком мокрая.

Джокович активно участвовал в сушке корта. Он вытирал его полотенцем.

А еще говорил людям в своей ложе: «Дуйте. Нужно, чтобы все помогли».

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