Пегула о переговорах WTA с Саудовской Аравией: «Если это поможет нам уравнять призовые, то нужно об этом задуматься»

Теги WTA Джессика Пегула призовые деньги Теннис

Джессика Пегула высказалась о переговорах, которые WTA ведет с Саудовской Аравией.

Американка входит в Совет игроков WTA.

«Я уверена, что мы обсудим эту тему на ближайшем Совете. Если сотрудничество с Саудовской Аравией поможет нам уравнять призовые, то нужно об этом задуматься. Да, есть минусы, но из этой ситуации можно извлечь много плюсов. Надо быть оптимистичнее.

Конечно, это сложное решение, потому что в этой стране есть проблемы [с соблюдением прав женщин]. Но, думаю, во многих странах существует эта проблема. Иногда об этом просто не говорят.

Я верю, что Стив [Саймон, глава WTA] примет правильное решение для нашего будущего».

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9 комментариев

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Alex1104
"права человека", конечно важно. Права женщин в особенности.
Но!
"Деньги, товарищи, пока никто не отменял"
+8
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+7
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Alex1104
Много плюсов?
Да полно: $$$$$$$$$$
+4
-1
+3
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Matt5898
"Женщины в Саудовской Аравии в правах чуть защищённее верблюда, но если нам будут платить бабло, то мы согласны" 😆
+3
-1
+2
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discoclash
Вот ведь дилемма, какие права главнее: на свободу или на одинаковые призовые при игре в бадминтон вместо тенниса? :)
+3
-2
+1
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Дмитрий Валерьевич
Ну тогда и по пять сетов нужно выкладываться как мужики. Равноправие так равноправие.
+1
-1
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Никита Волк
Пральна, какое дело до "Да, есть минусы" и до "потому что в этой стране есть проблемы [с соблюдением прав женщин]", когда стоит вопрос о "Если сотрудничество с Саудовской Аравией поможет нам уравнять призовые"
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Coco Vandeweghe
Саудовская Аравия добралась до тенниса, но тут ведь нет таких монстров рекламы, как Рональдо или Месси с Нголо Канте(((((
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Ярик01
Ответ Alex1104
"права человека", конечно важно. Права женщин в особенности. Но! "Деньги, товарищи, пока никто не отменял"
У неё папа миллиардер
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