Пегула о переговорах WTA с Саудовской Аравией: «Если это поможет нам уравнять призовые, то нужно об этом задуматься»

Джессика Пегула высказалась о переговорах, которые WTA ведет с Саудовской Аравией.

Американка входит в Совет игроков WTA.

«Я уверена, что мы обсудим эту тему на ближайшем Совете. Если сотрудничество с Саудовской Аравией поможет нам уравнять призовые, то нужно об этом задуматься. Да, есть минусы, но из этой ситуации можно извлечь много плюсов. Надо быть оптимистичнее.

Конечно, это сложное решение, потому что в этой стране есть проблемы [с соблюдением прав женщин]. Но, думаю, во многих странах существует эта проблема. Иногда об этом просто не говорят.

Я верю, что Стив [Саймон, глава WTA] примет правильное решение для нашего будущего».

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