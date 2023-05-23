WTA субсидирует крупнейшие совместные соревнования, чтобы обеспечить равенство призовых с мужчинами. Турниры платят только треть суммы

WTA субсидирует крупные турниры, чтобы женщины получали более высокие призовые.

Об этом сообщает Telegraph.

Так, например, совместные «тысячники» в Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде обеспечивают женщинам равные призовые с мужчинами за счет выплат от WTA: 38% призовых предоставляет турнир, остальные 62% суммы – около 5,4 млн долларов на турнир – добавляет ассоциация.

Похожим образом субсидируются турниры в Дохе, Дубае, Риме, Цинциннати, Пекине, Ухани и Канаде.

Ежегодно WTA выплачивает турнирам около 31 миллиона долларов.

Такая схема существовала еще до прихода нынешнего главы ассоциации Стива Саймона. В мужском туре нет такой практики.

ATP устанавливает уровень призовых на совместных соревнованиях. При этом относительный доход ATP с 2021 года – 176 млн долларов, WTA – 88 млн. Кроме того, отмечает Telegraph, совместные турниры получают от ATP Media почти в 10 раз больше, чем от телевизионного контракта WTA с компанией Perform.

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