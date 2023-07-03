Кириос снялся с «Уимблдона» из-за травмы запястья

Ник Кириос не будет защищать прошлогодний финал «Уимблдона».

«С грустью сообщаю, что в этом году вынужден сняться с «Уимблдона». Я всеми силами старался подготовиться после операции и снова выйти на уимблдонские корты. На неделе на Мальорке у меня заболело запястье. На всякий случай я сделал снимок, и он показал надрыв связок запястья. Я сделал все возможное, чтобы сыграть, и мне досадно говорить, что я просто не успел восстановиться до «Уимблдона».

В январе австралиец перенес операцию на колене. В этом сезоне он пока не провел ни одного официального турнира.

Завтра он должен был сыграть с Давидом Гоффеном.

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