Кириос снялся с «Уимблдона» из-за травмы запястья

Теги травмы Уимблдон ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос не будет защищать прошлогодний финал «Уимблдона».

«С грустью сообщаю, что в этом году вынужден сняться с «Уимблдона». Я всеми силами старался подготовиться после операции и снова выйти на уимблдонские корты. На неделе на Мальорке у меня заболело запястье. На всякий случай я сделал снимок, и он показал надрыв связок запястья. Я сделал все возможное, чтобы сыграть, и мне досадно говорить, что я просто не успел восстановиться до «Уимблдона».

В январе австралиец перенес операцию на колене. В этом сезоне он пока не провел ни одного официального турнира.

Завтра он должен был сыграть с Давидом Гоффеном.

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6 комментариев

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Streetbor
Из прошлой новости//// ->>> В принципе никто не удивится, если после этих слов Никуся снимется с турнира).
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Никита Волк
Очень жаль, но было ожидаемо
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Ярик01
Рублеву легче, не по форме угроза, но психологически неприятный
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kamilla mka12
Вот это вообще как понимать? На что он рассчитывал? Что за день до игры он восстановиться? Ещё заявлен не только в личке, но и в паре
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Jesse Boy
береги руку, Сеня... т.е. Коля.
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Евгений Фабиянчук
я это предсказал, но энивей грустно(
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