Карлос Алькарас: «У меня высокие ожидания от «Уимблдона». Думаю, я смогу оказать давление на других игроков, даже на Джоковича»

Карлос Алькарас поделился настроем на «Уимблдон».

«Я знаю, что должен делать. Играть, показывать максимум, выигрывать турниры.

Я не особо задумываюсь о том, что я №1. Я стараюсь сбросить все это давление. Я всегда говорю, что стремлюсь все время играть агрессивно. Думаю, это самое важное здесь, на траве: быть агрессивным, идти к сетке, выполнять мощные удары. Я стараюсь так делать на любом покрытии.

Я приехал на «Уимблдон» с большой уверенностью и считаю, что способен показать хороший результат. Но, безусловно, для меня главный фаворит – Джокович. Кажется, что он всегда играет с такой легкостью. В его игре очень трудно найти слабые места.

У меня высокие ожидания. Думаю, я смогу оказать давление на других игроков, даже на Джоковича. Я уверен в себе и готов добиться здесь хороших результатов»

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