Карлос Алькарас: «У меня высокие ожидания от «Уимблдона». Думаю, я смогу оказать давление на других игроков, даже на Джоковича»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас поделился настроем на «Уимблдон».

«Я знаю, что должен делать. Играть, показывать максимум, выигрывать турниры.

Я не особо задумываюсь о том, что я №1. Я стараюсь сбросить все это давление. Я всегда говорю, что стремлюсь все время играть агрессивно. Думаю, это самое важное здесь, на траве: быть агрессивным, идти к сетке, выполнять мощные удары. Я стараюсь так делать на любом покрытии.

Я приехал на «Уимблдон» с большой уверенностью и считаю, что способен показать хороший результат. Но, безусловно, для меня главный фаворит – Джокович. Кажется, что он всегда играет с такой легкостью. В его игре очень трудно найти слабые места.

У меня высокие ожидания. Думаю, я смогу оказать давление на других игроков, даже на Джоковича. Я уверен в себе и готов добиться здесь хороших результатов»

Кто-нибудь остановит Джоковича на «Уимблдоне»? Как дела у Медведева? Может, Мирра Андреева возьмет титул? Изучаем сетки

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DjokoND
Главное не обосраться, от такого оказания давления
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verdo
смотри что бы очко не свело, как на рг, у медведева тоже большие ожидания, будет тебя ждать в пф
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_V_G
Может быть, когда нибудь, но не в этот раз на Уиме
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4ГГ
Ой, да пофиг вообще. Там Свят Гулин выиграл первый фьючерс!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sawka-promakawka
Ответ 4ГГ
Ой, да пофиг вообще. Там Свят Гулин выиграл первый фьючерс!
Кто это?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий