Соболенко о прошлогоднем недопуске на «Уимблдон»: «Я плакала каждый раз, когда его показывали по телевизору»

Арина Соболенко рассказала, как чувствовала себя во время прошлогоднего «Уимблдона».

В 2022-м россиян и белорусов не допустили на турнир.

«Я была дома, немного отдохнула, потом тренировалась, но нет, я не смотрела «Уимблдон». Мне было так плохо, что я просто не могла его смотреть. Я плакала каждый раз, когда «Уимблдон» показывали по телевизору, поэтому в прошлом году решила дистанцироваться от турнира.

Я всегда говорю себе, что лучшее, что я могу сделать, – это сосредоточиться на делах, которые могу контролировать. Это очень помогает не думать ни о чем другом в теннисе».

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