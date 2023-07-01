Арина Соболенко: «Титул на Australian Open ничего не дает. Все равно нужно выходить на корт, показывать максимум и бороться»

Теги Уимблдон WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала о настрое на «Уимблдон».

«Я уверена, что если покажу лучшую игру и буду сосредоточена от начала и до конца, то могу хорошо выступить на «Уимблдоне».

Титул на Australian Open никак не повлиял на уверенность в себе, потому что он ничего не дает. Все равно нужно выходить на корт, показывать максимум и бороться. Единственное – теперь я знаю, как это делается. 

«Ролан Гаррос» закончился очень тяжело, я была очень разочарована поражением (в полуфинале проиграла Каролине Муховой, не подав на матч – Sports.ru). Но мы с командой все обсудили, для меня это был хороший урок. 

Я поняла, что при любых раскладах нужно стараться, не сдаваться легко. Просто пробовать что-то сделать. Не сходить с ума на корте. Понимать, что в любом случае у меня будут шансы».

4 комментария

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Мирослав Холод
Арина🐅, газззззуууууй 🚜
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+4
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Мирослав Холод
Ответ Serj.68
Абсолютно не даёт. Проигрыш в практически выигрышном матче в полуфинале РГ очередной раз показал всю психологическую донность Арины. Ига всегда будет первой.
всегда будет без первой?) 👍👍👍
шпунтик-спринтер, когда навязывают борьбу и приходится играть в долгую, дрожит как Сонька-амфитаминка, хоть бригаду🚑 вызывай 😉
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Serj.68
Ответ Мирослав Холод
всегда будет без первой?) 👍👍👍 шпунтик-спринтер, когда навязывают борьбу и приходится играть в долгую, дрожит как Сонька-амфитаминка, хоть бригаду🚑 вызывай 😉
И тем не менее она склонила в критически важный момент матч в свою пользу в финале РГ.
Один странный момент конечно не забудится, когда она снялась в Риме по ходу матча с Рыбакиной. Там явно была симуляция травмы. Но это единственный косячок.
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