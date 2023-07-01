Арина Соболенко: «Титул на Australian Open ничего не дает. Все равно нужно выходить на корт, показывать максимум и бороться»

Арина Соболенко рассказала о настрое на «Уимблдон».

«Я уверена, что если покажу лучшую игру и буду сосредоточена от начала и до конца, то могу хорошо выступить на «Уимблдоне».

Титул на Australian Open никак не повлиял на уверенность в себе, потому что он ничего не дает. Все равно нужно выходить на корт, показывать максимум и бороться. Единственное – теперь я знаю, как это делается.

«Ролан Гаррос» закончился очень тяжело, я была очень разочарована поражением (в полуфинале проиграла Каролине Муховой, не подав на матч – Sports.ru). Но мы с командой все обсудили, для меня это был хороший урок.

Я поняла, что при любых раскладах нужно стараться, не сдаваться легко. Просто пробовать что-то сделать. Не сходить с ума на корте. Понимать, что в любом случае у меня будут шансы».