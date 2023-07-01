Киз выиграла 7-й титул в карьере и вернется в топ-20

Теги WTA Rothesay International Eastbourne Дарья Касаткина Теннис

28-летняя Мэдисон Киз в финале турнира в Истбурне обыграла Дарью Касаткину – 6:2, 7:6(13).

Во втором сете американка сначала вела с брейком, потом отыграла подачу на партию при счете 5:6. На тай-брейке она вела 3:0, 4:1, 5:2, но в итоге ей пришлось отыграть четыре сетбола. Она выиграла титул с пятого матчбола.

Киз выиграла седьмой титул в карьере и третий – на траве. В Истбурне она победила второй раз – первый был в 2014-м.

За счет этого результата Киз вернется в топ-20.

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