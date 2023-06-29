Макдональд о победе над Фрицем: «Тэйлор – мой близкий друг, и всегда тяжело играть против своих друзей»

Теги ATP Rothesay International Eastbourne Маккензи Макдональд Тэйлор Фриц Теннис

Маккензи Макдональд прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем в Истбурне.

Он выиграл 7:6(3), 7:6(8). Американец третий раз в карьере обыграл соперника из топ-10.

«Для меня это большая победа. Тэйлор – мой близкий друг, и всегда тяжело играть против своих друзей. Это была битва. Я доволен тем, как боролся и даже устроил шоу. Было действительно весело.

В тяжелые моменты я был одновременно спокойным и напряженным. Теннис – это не только игра и веселье, но сегодня я старался быть более расслабленным. Я поймал эту волну, и думаю, что это действительно мне помогло», – сказал Макдональд в интервью на корте.

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