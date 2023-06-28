Истбурн (ATP). 2-й круг. Фриц поборется с Макдональдом, Пол – с Баесом

Тэйлор Фриц сыграет с Маккензи Макдональдом во втором круге в Истбурне.

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Rothesay International

Истбурн, Великобритания

26 июня – 1 июля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 723 655 евро

Открытые корты, трава

Второй круг