Истбурн (ATP). 2-й круг. Фриц поборется с Макдональдом, Пол – с Баесом

Теги результаты ATP Rothesay International Eastbourne Теннис

Тэйлор Фриц сыграет с Маккензи Макдональдом во втором круге в Истбурне.

Сетка турнира здесь.

Rothesay International

Истбурн, Великобритания

26 июня – 1 июля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 723 655 евро

Открытые корты, трава

Второй круг

Грегуар Баррере (Франция) Николас Харри (Чили)
Дата проведения
28 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Миомир Кецманович (Сербия) Александр Вукич (Австралия)
Дата проведения
28 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Маккензи Макдональд (США)
Дата проведения
28 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Лиам Броади (Великобритания) Микаэль Имер (Швеция)
Дата проведения
28 июня, 14.30
Онлайн матча

 

Джей-Джей Вульф (США) Люка Ван Аш (Франция)
Дата проведения
28 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Франсиско Серундоло (Аргентина) Марк-Андреа Хуслер (Швейцария)
Дата проведения
28 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Максим Кресси (США) Чжичжэнь Чжан (Китай)
Дата проведения
28 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Себастьян Баес (Аргентина) Томми Пол (США)
Дата проведения
28 июня, 18.00
Онлайн матча

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