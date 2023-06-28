Истбурн (ATP). 2-й круг. Фриц поборется с Макдональдом, Пол – с Баесом
Тэйлор Фриц сыграет с Маккензи Макдональдом во втором круге в Истбурне.
Сетка турнира здесь.
Rothesay International
Истбурн, Великобритания
26 июня – 1 июля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 723 655 евро
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 28 июня, 13.00
- Дата проведения
- 28 июня, 13.00
- Дата проведения
- 28 июня, 13.00
- Дата проведения
- 28 июня, 14.30
- Дата проведения
- 28 июня, 16.00
- Дата проведения
- 28 июня, 16.00
- Дата проведения
- 28 июня, 16.00
- Дата проведения
- 28 июня, 18.00
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