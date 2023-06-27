Дарья Касаткина: «С 24 февраля ежедневно за всем следила. В какой-то момент это меня захлестнуло, и я стараюсь отключаться хотя бы на корте»

Дарья Касаткина рассказала, какие эмоции испытала в прошедшие выходные из-за новостей из России.

«Конечно, я переживаю. Я переживаю за друзей, потому что мои лучшие друзья живут в Воронеже. И я очень переживала, потому что они были сильно напуганы. Я тоже, потому что не могла ничего сделать, только предложить им поехать в мой город (Тольятти – Sports.ru), потому что он дальше и не участвовал в этих событиях.

Украинцы в гораздо худшей ситуации, но я чувствую то же самое. Я очень переживаю за людей, которых люблю.

Что есть, то есть. Мы вынуждены жить по такому сценарию. Это часть нашей жизни.

Это был трудный год, и мы не знаем, сколько это продлится. Нам остается только следить за новостями. Если честно, пока я не вижу конца. Нужно просто принять ситуацию.

На корте я об этом не думаю. Я в другом душевном состоянии, и это очень помогает от всего отключиться. Потому что с [24 февраля] я ежедневно за всем следила. Это очень тяжело.

В какой-то момент это меня захлестнуло, и я стараюсь отключаться хотя бы на корте. Это очень помогает. Люди вокруг меня тоже стараются создавать нормальную атмосферу, потому что, как я уже сказала, для большинства из нас это был трудный год».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе