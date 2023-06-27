Дарья Касаткина: «С 24 февраля ежедневно за всем следила. В какой-то момент это меня захлестнуло, и я стараюсь отключаться хотя бы на корте»

Теги WTA Политика Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина рассказала, какие эмоции испытала в прошедшие выходные из-за новостей из России.

«Конечно, я переживаю. Я переживаю за друзей, потому что мои лучшие друзья живут в Воронеже. И я очень переживала, потому что они были сильно напуганы. Я тоже, потому что не могла ничего сделать, только предложить им поехать в мой город (Тольятти – Sports.ru), потому что он дальше и не участвовал в этих событиях.

Украинцы в гораздо худшей ситуации, но я чувствую то же самое. Я очень переживаю за людей, которых люблю.

Что есть, то есть. Мы вынуждены жить по такому сценарию. Это часть нашей жизни.

Это был трудный год, и мы не знаем, сколько это продлится. Нам остается только следить за новостями. Если честно, пока я не вижу конца. Нужно просто принять ситуацию.

На корте я об этом не думаю. Я в другом душевном состоянии, и это очень помогает от всего отключиться. Потому что с [24 февраля] я ежедневно за всем следила. Это очень тяжело.

В какой-то момент это меня захлестнуло, и я стараюсь отключаться хотя бы на корте. Это очень помогает. Люди вокруг меня тоже стараются создавать нормальную атмосферу, потому что, как я уже сказала, для большинства из нас это был трудный год».

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7 комментариев

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Welshman09
Даша, ты молодец! Надо в этой ситуации не прогибаться под давлением власть имущих, не поддаваться разнузданной отупляющей пропаганде, уметь добывать достоверную информацию и критически её анализировать, чтобы в конце концов принимать позицию, исходя из своей собственной Совести!! Плюрализм мнений и полное отсутствие единой обязательной идеологии (или «единомыслия» по Салтыкову-Щедрину) у нас в стране никто не отменял: так что можно смело слать подальше всех политиканов, желающих повязать широкие народные массы соучастием в своих грязных делишках!!!

П.С. «Если бы народы узнали, какие мелкие люди ими правят, они бы мгновенно пришли в ужас и гнев.» © Шарль-Морис Талейран

“Si les gens savaient par quels petits hommes ils sont gouvernés, ils se révolteraient vite.” © Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord

П.П.С. «Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть,
Лучше кости глодать, чем прельститься сластями,
За столом у мерзавцев, имеющих власть.» © Умар Хайям
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Bashibuzuck
А мы стараемся отвлечься смотря твои игры
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Рус Киссенжер
Дарья Касаткина самая красивая девушка.
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justbored
Ответ Welshman09
Даша, ты молодец! Надо в этой ситуации не прогибаться под давлением власть имущих, не поддаваться разнузданной отупляющей пропаганде, уметь добывать достоверную информацию и критически её анализировать, чтобы в конце концов принимать позицию, исходя из своей собственной Совести!! Плюрализм мнений и полное отсутствие единой обязательной идеологии (или «единомыслия» по Салтыкову-Щедрину) у нас в стране никто не отменял: так что можно смело слать подальше всех политиканов, желающих повязать широкие народные массы соучастием в своих грязных делишках!!! П.С. «Если бы народы узнали, какие мелкие люди ими правят, они бы мгновенно пришли в ужас и гнев.» © Шарль-Морис Талейран “Si les gens savaient par quels petits hommes ils sont gouvernés, ils se révolteraient vite.” © Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord П.П.С. «Лучше впасть в нищету, голодать или красть, Чем в число блюдолизов презренных попасть, Лучше кости глодать, чем прельститься сластями, За столом у мерзавцев, имеющих власть.» © Умар Хайям
Последняя цитата несколько иронична, учитывая хорошо известную тягу Дарьи к вкусному и разнообразному питанию ))
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Dikki Shelton
Даша👍👍👍. Успехов и удачи.
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TennisForever
Да ,плевать тебе на всё,смени уже гражданство .
Как она говорит то ,будто даже сама не из России,ты что в космосе живешь,в другой планете ?
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