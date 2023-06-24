Алькарас впервые вышел в финал на траве и станет первой ракеткой мира в случае победы

Теги ATP cinch Championships Себастьян Корда Карлос Алькарас Теннис

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в полуфинале турнира в Queen’s Club обыграл Себастьяна Корду – 6:3, 6:4.

Испанец впервые вышел в финал на траве. Он всего третий раз выступает на уровне ATP на этом покрытии. 

Всего он вышел в шестой финал на девяти турнирах этого сезона. 

За титул он поборется с Алексом де Минауром и в случае победы станет первой ракеткой мира. 

4 комментария

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Verdo
а в случае поражения второй
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Ан Кот
а теперь добавьте 2000 очков Величайшему за прошлый Уим
и узнаете кто на самом деле первая ракетка мира независимо от результата Карасика на этом турнире
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