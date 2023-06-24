Алькарас впервые вышел в финал на траве и станет первой ракеткой мира в случае победы
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в полуфинале турнира в Queen’s Club обыграл Себастьяна Корду – 6:3, 6:4.
Испанец впервые вышел в финал на траве. Он всего третий раз выступает на уровне ATP на этом покрытии.
Всего он вышел в шестой финал на девяти турнирах этого сезона.
За титул он поборется с Алексом де Минауром и в случае победы станет первой ракеткой мира.
и узнаете кто на самом деле первая ракетка мира независимо от результата Карасика на этом турнире