Алькарас впервые вышел в финал на траве и станет первой ракеткой мира в случае победы

Вторая ракетка мира в полуфинале турнира в Queen’s Club обыграл – 6:3, 6:4.

Испанец впервые вышел в финал на траве. Он всего третий раз выступает на уровне на этом покрытии.

Всего он вышел в шестой финал на девяти турнирах этого сезона.

За титул он поборется с Алексом де и в случае победы станет первой ракеткой мира.