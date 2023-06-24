Муте – болельщику в твиттере: «Забавно, что ты говоришь о жульничестве, когда у тебя Шарапова на аватарке»

прокомментировал то, что выложила кусочек из трейлера сериала «Брейк-пойнт», в котором кидает в корт ракетку и плюет на корт.

«Вы нас серьезно штрафуете, когда мы самовыражаемся, а потом продвигаете теннис и зарабатываете деньги на этих моментах. Забавно».

Ему ответили, что он «самовыражается жульничеством», на что он написал: «Забавно, что ты говоришь о жульничестве, когда у тебя на аватарке».

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