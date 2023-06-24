Муте – болельщику в твиттере: «Забавно, что ты говоришь о жульничестве, когда у тебя Шарапова на аватарке»

Теги Мария Шарапова ATP Ник Кириос Корентен Муте Break Point Теннис

Корентен Муте прокомментировал то, что ATP выложила кусочек из трейлера сериала «Брейк-пойнт», в котором Ник Кириос кидает в корт ракетку и плюет на корт.

«Вы нас серьезно штрафуете, когда мы самовыражаемся, а потом продвигаете теннис и зарабатываете деньги на этих моментах. Забавно».

Ему ответили, что он «самовыражается жульничеством», на что он написал: «Забавно, что ты говоришь о жульничестве, когда у тебя Шарапова на аватарке».

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4 комментария

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justinefan
Мерзкий
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Hardy
забавно, что человеку с такой репутацией как у муте вообще хватает наглости рот раскрывать
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