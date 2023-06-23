Рублев второй раз в карьере вышел в травяной полуфинал

Теги ATP Terra Wortmann Open Андрей Рублев Тэллон Грикспор Теннис

Андрей Рублев вышел в полуфинал в Галле. Он победил Тэллона Грикспора – 3:6, 6:3, 6:4.

В решающем сете Рублев вел 5:2. При счете 5:4 он не реализовал четыре матчбола.

Для Рублева это второй травяной полуфинал в карьере. Предыдущий тоже был в Галле, в 2021-м.

Также для него это четвертый полуфинал в сезоне (один на харде, два – на грунте).

Теперь он поборется с Роберто Баутиста-Агутом, который сегодня прошел Даниила Медведева.

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4 комментария

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Листок яблони
Ответ Никита Волк
С Баутистой очень тяжело будет. Личка 4:4, но Андрей выиграл 3 раза на грунте и еще раз на Кубке Дэвиса, хард 4:0 в пользу Агута, а тут еще и трава, где испанец очень хорош
Баутиста мне не нравится тем, что выигрывает у наших.
+9
0
+9
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Никита Волк
С Баутистой очень тяжело будет. Личка 4:4, но Андрей выиграл 3 раза на грунте и еще раз на Кубке Дэвиса, хард 4:0 в пользу Агута, а тут еще и трава, где испанец очень хорош
+2
0
+2
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инок
Андрей стал солиднее играть и проигрыши первого сета не выбивают его из игры, как бывало раньше.
+1
-1
0
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S.Graf
4 матчбола Рублик не реализовал при счёте 5-3, на приёме.
Счёт стал 5-4
Гейм был ураган!
0
0
0
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