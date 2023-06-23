Рублев второй раз в карьере вышел в травяной полуфинал

Андрей Рублев вышел в полуфинал в Галле. Он победил Тэллона Грикспора – 3:6, 6:3, 6:4.

В решающем сете Рублев вел 5:2. При счете 5:4 он не реализовал четыре матчбола.

Для Рублева это второй травяной полуфинал в карьере. Предыдущий тоже был в Галле, в 2021-м.

Также для него это четвертый полуфинал в сезоне (один на харде, два – на грунте).

Теперь он поборется с Роберто Баутиста-Агутом, который сегодня прошел Даниила Медведева.

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