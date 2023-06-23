Лондон (ATP). 1/4 финала. Де Минаур сыграет с Маннарино, Руне встретится с Музетти, Алькарас – с Димитровым
Хольгер Руне поборется с Лоренцо Музетти в четвертьфинале в Лондоне.
Карлос Алькарас встретится с Григором Димитровым.
Сетка турнира здесь.
cinch Championships
Лондон, Великобритания
19 – 25 июня 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 195 175 евро
Открытые корты, трава
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 23 июня, 14.00
- Дата проведения
- 23 июня, 15.30
- Дата проведения
- 23 июня, 17.00
- Дата проведения
- 23 июня, 18.30
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