Лондон (ATP). 1/4 финала. Де Минаур сыграет с Маннарино, Руне встретится с Музетти, Алькарас – с Димитровым

Хольгер Руне поборется с Лоренцо Музетти в четвертьфинале в Лондоне.

Карлос Алькарас встретится с Григором Димитровым.

Сетка турнира здесь.

cinch Championships

Лондон, Великобритания

19 – 25 июня 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Четвертьфинал