Лондон (ATP). 1/4 финала. Де Минаур сыграет с Маннарино, Руне встретится с Музетти, Алькарас – с Димитровым

Теги результаты ATP cinch Championships Теннис

Хольгер Руне поборется с Лоренцо Музетти в четвертьфинале в Лондоне.

Карлос Алькарас встретится с Григором Димитровым.

Сетка турнира здесь.

cinch Championships

Лондон, Великобритания

19 – 25 июня 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Четвертьфинал

Алекс де Минаур (Австралия) Адриан Маннарино (Франция)
Дата проведения
23 июня, 14.00
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
23 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Себастьян Корда (США) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
23 июня, 17.00
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
23 июня, 18.30
Онлайн матча

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