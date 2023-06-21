Зверев о победе над Тимом в Галле: «Бил по мячу не так хорошо, как хотелось. Было тяжело – первый матч на траве за два года»

Теги ATP Terra Wortmann Open Александр Зверев Денис Шаповалов Теннис

Александр Зверев прокомментировал победу над Домиником Тимом в Галле.

В первом круге он выиграл 6:3, 6:4.

«Я доволен, что победил. Конечно, трава – это покрытие, на котором трудно поймать ритм. В чем-то это был типичный травяной матч – по одному брейку в каждом сете. В целом я доволен тем, что прошел дальше, и надеюсь, что проведу тут еще несколько матчей.

Я хорошо двигался. А вот бил по мячу не так хорошо, как хотелось. Но было тяжело – первый матч на траве за два года».

Во втором круге Зверев сыграет с Денисом Шаповаловым.

«Думаю, болельщики мне очень помогут, но он прекрасный игрок на траве. Он доходил до полуфинала «Уимблдона», так что это одно из его любимых покрытий.

С нетерпением жду матча, потому что это будет хорошее испытание».

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