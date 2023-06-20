Нисикори о планах на американскую серию: «Запросил wild card на турниры ATP в Атланте и Вашингтоне»

Экс-четвертая ракетка мира Кеи Нисикори поделился планами на ближайшие месяцы. На прошлой неделе японец взял титул на первом турнире после 20-месячного перерыва.

«Привет всем, вернулся домой в Брейдентон. Очень доволен результатом, чувствую себя прекрасно.

Моими следующими турнирами будут «Челленджеры» в Блумфилде (3 июля) и Чикаго (10 июля). Также я запросил wild card на турниры ATP в Атланте и Вашингтоне.

Надеюсь скоро увидеть вас, ребята. Спасибо за все ваши добрые сообщения🙏», – написал Нисикори в твиттере.

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