Лоренцо Музетти: «Я всегда считал Роджера величайшим на траве. Даже несмотря на то, что Джокович в последние пару лет проделал потрясающую работу»

Лоренцо Музетти назвал Роджера Федерера на траве.

«Я всегда считал Роджера величайшим на траве. Даже несмотря на то, что Джокович в последние пару лет проделал потрясающую работу, и, на мой взгляд, сейчас он точно фаворит, особенно на «Уимблдоне». Но мое сердце на стороне Роджера, потому что в определенном смысле его игра немного напоминает мне мою, и я стараюсь ему подражать и воспринимаю его как учителя».

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