Лоренцо Музетти: «Я всегда считал Роджера величайшим на траве. Даже несмотря на то, что Джокович в последние пару лет проделал потрясающую работу»
Лоренцо Музетти назвал Роджера Федерера на траве.
«Я всегда считал Роджера величайшим на траве. Даже несмотря на то, что Джокович в последние пару лет проделал потрясающую работу, и, на мой взгляд, сейчас он точно фаворит, особенно на «Уимблдоне». Но мое сердце на стороне Роджера, потому что в определенном смысле его игра немного напоминает мне мою, и я стараюсь ему подражать и воспринимаю его как учителя».
Роджер это эстетика. Возможно приведу сомнительный пример. Но аналог Стеф Карри.
Новак это типа Коби/Джордан в плане психологии естественно.
И тут уже кому что ближе. Мне лично воля к победе намного интереснее красоты. Вживую посмотреть Уим19 или рубку АО Надаля с Новаком было бы невероятно