Лоренцо Музетти: «Я всегда считал Роджера величайшим на траве. Даже несмотря на то, что Джокович в последние пару лет проделал потрясающую работу»

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Уимблдон ATP Теннис

Лоренцо Музетти назвал Роджера Федерера на траве.

«Я всегда считал Роджера величайшим на траве. Даже несмотря на то, что Джокович в последние пару лет проделал потрясающую работу, и, на мой взгляд, сейчас он точно фаворит, особенно на «Уимблдоне». Но мое сердце на стороне Роджера, потому что в определенном смысле его игра немного напоминает мне мою, и я стараюсь ему подражать и воспринимаю его как учителя».

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17 комментариев

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Serg Leone
Роджер, конечно, самый великий игрок на траве беспорно. Джокович тоже хорош, но он играет на траве также как и на харде. Тогда как игра Роджера заточена изначально под траву: слайсы, подача, игра у сетки, умение остро атаковать низко стелящиеся мячи, которые часто приходится играть именно на траве, мягкость передвижения. Ну и 12 финалов на Уиме тоже за себя говорят.
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Tarkovski
Да, игра Роджера была бы конкурентоспособна даже в 1990-е ещё на той сверхбыстрой траве. Не уверен что у Джоковича получалось бы тогда так же. В этом смысле Федерер был рождён для травяного покрытия
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Stas Salesov
Федерер - творец, Джокович - эффективный менеджер
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Dalakop
3-1 рекорд на уиме в пользу Новака, все три победы в финале, минусуйте)
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Sincere
Ответ Dalakop
3-1 рекорд на уиме в пользу Новака, все три победы в финале, минусуйте)
19 титулов у Федерера на траве (рекорд) и лучший процент побед в современном теннисе.
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mr_ h2o
Ответ Eugenie Nation
За исключением балканцев, подавляющее большинство игроков предпочтут Федерера сербу. Я склонен доверять профессионалам
Вовсе нет.
Роджер это эстетика. Возможно приведу сомнительный пример. Но аналог Стеф Карри.
Новак это типа Коби/Джордан в плане психологии естественно.

И тут уже кому что ближе. Мне лично воля к победе намного интереснее красоты. Вживую посмотреть Уим19 или рубку АО Надаля с Новаком было бы невероятно
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Никита Волк
Ответ Dalakop
Да ты что, это ты про 10 побед в халле где у феди был пожизненный контракт и на который новак не ездил ибо почти всегда отдыхает после рг? Че ещё посчитаем?)
Неумный типичный фанатик (именно он, а не фанат)
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mr_ h2o
Ответ old man diego
я всегда говорил, что дед - величайший игрок в теннис на траве и всех других покрытиях
Особенно на грунте 😂
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romancureman
твоё право, Лоренцо, имеешь полные основания так считать
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Cube Litening C:68X
Роджер Федерер величайший!!
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old man diego
я всегда говорил, что дед - величайший игрок в теннис на траве и всех других покрытиях
+5
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Great Ksan
А мне большего всего на траве нравился пиковый Сампрас,хотя трава в то время несколько иная,куда более быстрая.
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Dalakop
Ответ Sincere
19 титулов у Федерера на траве (рекорд) и лучший процент побед в современном теннисе.
Да ты что, это ты про 10 побед в халле где у феди был пожизненный контракт и на который новак не ездил ибо почти всегда отдыхает после рг? Че ещё посчитаем?)
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Sincere
Ответ Dalakop
Да ты что, это ты про 10 побед в халле где у феди был пожизненный контракт и на который новак не ездил ибо почти всегда отдыхает после рг? Че ещё посчитаем?)
да-да, почти всегда отдыхает, потому что на подобных турнирах его всегда возили мордой об газон и он перестал там играть)
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Dalakop
Ответ Никита Волк
Неумный типичный фанатик (именно он, а не фанат)
Ноулаферы спок, наяривайте на кого хотите, я всего лишь предоставил факты)
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