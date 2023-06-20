Швентек о коротком травяном сезоне: «Мне все равно будет немного некомфортно. Но я верю, что с каждым годом буду учиться и прогрессировать»

Ига Швентек ответила, чувствует ли давление перед травяным сезоном.

«В принципе, перед каждым травяным сезоном я хочу оставаться открытой новому и многому учиться.

Возможно, давление немного меньше, но, с другой стороны, когда я выхожу на корт, я знаю, как умею играть и как могу играть на других покрытиях. На траве иногда сложнее, и мне еще многому нужно научиться, но есть ощущение, что ты выйдешь на корт и не сыграешь так, как должна или как могла бы. Это добавляет давления.

Но давление со стороны, возможно, немного меньше – это зависит от вас, ребята, и от того, какие вопросы вы задаете».

На следующей неделе она выступит в Бад-Хомбурге.

«Возможно, будет шанс сыграть больше матчей. Но я уверена, что, когда буду играть эти матчи, мне все равно будет немного некомфортно. Но еще я верю, что с каждым годом буду все больше и больше учиться и в любом случае буду прогрессировать. Но травяной сезон короткий, всего три недели, поэтому задача сложная».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе