Швентек о коротком травяном сезоне: «Мне все равно будет немного некомфортно. Но я верю, что с каждым годом буду учиться и прогрессировать»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек ответила, чувствует ли давление перед травяным сезоном.

«В принципе, перед каждым травяным сезоном я хочу оставаться открытой новому и многому учиться.

Возможно, давление немного меньше, но, с другой стороны, когда я выхожу на корт, я знаю, как умею играть и как могу играть на других покрытиях. На траве иногда сложнее, и мне еще многому нужно научиться, но есть ощущение, что ты выйдешь на корт и не сыграешь так, как должна или как могла бы. Это добавляет давления.

Но давление со стороны, возможно, немного меньше – это зависит от вас, ребята, и от того, какие вопросы вы задаете».

На следующей неделе она выступит в Бад-Хомбурге.

«Возможно, будет шанс сыграть больше матчей. Но я уверена, что, когда буду играть эти матчи, мне все равно будет немного некомфортно. Но еще я верю, что с каждым годом буду все больше и больше учиться и в любом случае буду прогрессировать. Но травяной сезон короткий, всего три недели, поэтому задача сложная».

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7 комментариев

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ballerina
Не пишите здесь ничего, возможно, это поможет устранению статей об этой спортсменке, здесь на Спортс. Нельзя писать в русском издании о человеке, даже хорошем спортсмене, когда он ненавидит русских людей. Когда играет с русскими, прикалывает украинский флаг к своей кепке. Нас ненавидят, а мы продолжаем лизать им зады??
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ballerina
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Dikki Shelton
Ига , у вас уже были хорошие результаты на этом покрытии. Вспомните начало своей карьеры. Все зависит от вас. Удачи и победы вам в каждом матче. Все более чем возможно 😎
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sashati
Ребята..(С) Ипполит))
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checker
Ответ ballerina
В полне естественно?
вполне..) сейчас у них нормальниые отношения, 11 лет назад даже совместный ЧЕ по футболу провели..
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