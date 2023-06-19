Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Александрова поднялась на четыре строчки

Чемпионка Хертогенбоша Екатерина Александрова поднялась на четыре строчки рейтинга WTA, финалистка Вероника Кудерметова – на одну.

Чемпионка Ноттингема Кэти Болтер дебютировала в топ-80.

WTA Singles Rankings

Положение на 19 июня 2023

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