Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Александрова поднялась на четыре строчки

Теги рейтинги Анастасия Павлюченкова Анна Калинская Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Анастасия Потапова Анна Блинкова Екатерина Александрова Кэти Болтер Людмила Самсонова Варвара Грачева Камилла Рахимова Элина Аванесян Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

Чемпионка Хертогенбоша Екатерина Александрова поднялась на четыре строчки рейтинга WTA, финалистка Вероника Кудерметова – на одну.

Чемпионка Ноттингема Кэти Болтер дебютировала в топ-80.

WTA Singles Rankings

Положение на 19 июня 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 8940
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8011
3 (3) Елена Рыбакина (Казахстан) 5090
4 (4) Каролин Гарсия (Франция) 5025
5 (5) Джессика Пегула (США) 4905
6 (6) Онс Жабер (Тунис) 3491
7 (7) Коко Гауфф (США) 3251
8 (8) Мария Саккари (Греция) 3117
9 (9) Петра Квитова (Чехия) 3101
10 (10) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2690
11 (11) Дарья Касаткина (Россия) 2690
13 (14) Вероника Кудерметова (Россия) 2600
15 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2301
20 (21) Магда Линетт (Польша) 1765
21 (22) Анастасия Потапова (Россия) 1765
22 (26) Екатерина Александрова (Россия) 1760
31 (40) Майар Шериф (Египет) 1266
43 (42) Варвара Грачева (Россия) 1087
44 (46) Анна Блинкова (Россия) 1083
59 (55) Анна Калинская (Россия) 933
65 (65) Камилла Рахимова (Россия) 870
73 (73) Элина Свитолина (Украина) 797
77 (126) Кэти Болтер (Великобритания) 787
81 (80) Элина Аванесян (Россия) 777
97 (110) Элизабет Мандлик (США) 692
99 (97) Диана Шнайдер (Россия) 684
102 (101) Мирра Андреева (Россия) 651
115 (115) Анастасия Павлюченкова (Россия) 609

 

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5 комментариев

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Алексей Латышов
В Топ-100 также вошла Элизабет Мандлик(США). Выпали из первой сотни Ольга Данилович(Сербия) и Далма Галфи(Венгрия).
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ДоминаторТенниса
Красотка Кэти поднялась на 77-ое место (лучшее в карьере).
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S.Graf
Анонс. На этом месте должен быть теннисный рейтинг Гондураса-Кампучии, Тридевятого царства - Тридесятого государства, Нарнии, Хогвартса и смешариков с фиксиками.
Ну, и сто тыщ мильёнов смайликов, эмодзи, и каракули с иероглифами. Куда ж без этого))
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Алексей Латышов
Ответ Мирослав Холод
В случае победы на уиме жаба залетит в тройку ?
Ага,но и Елена Рыбакина для этого вроде должна проиграть раньше четвертьфинала.
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