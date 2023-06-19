Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Александрова поднялась на четыре строчки
Чемпионка Хертогенбоша Екатерина Александрова поднялась на четыре строчки рейтинга WTA, финалистка Вероника Кудерметова – на одну.
Чемпионка Ноттингема Кэти Болтер дебютировала в топ-80.
Положение на 19 июня 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|8940
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8011
|3 (3)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5090
|4 (4)
|Каролин Гарсия (Франция)
|5025
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|4905
|6 (6)
|Онс Жабер (Тунис)
|3491
|7 (7)
|Коко Гауфф (США)
|3251
|8 (8)
|Мария Саккари (Греция)
|3117
|9 (9)
|Петра Квитова (Чехия)
|3101
|10 (10)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|2690
|11 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2690
|13 (14)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2600
|15 (15)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2301
|20 (21)
|Магда Линетт (Польша)
|1765
|21 (22)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1765
|22 (26)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1760
|31 (40)
|Майар Шериф (Египет)
|1266
|43 (42)
|Варвара Грачева (Россия)
|1087
|44 (46)
|Анна Блинкова (Россия)
|1083
|59 (55)
|Анна Калинская (Россия)
|933
|65 (65)
|Камилла Рахимова (Россия)
|870
|73 (73)
|Элина Свитолина (Украина)
|797
|77 (126)
|Кэти Болтер (Великобритания)
|787
|81 (80)
|Элина Аванесян (Россия)
|777
|97 (110)
|Элизабет Мандлик (США)
|692
|99 (97)
|Диана Шнайдер (Россия)
|684
|102 (101)
|Мирра Андреева (Россия)
|651
|115 (115)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|609
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