Рейтинг ATP. Тиафу вытеснил Хачанова из топ-10, Маррей вернулся в топ-40

Теги Энди Маррей ATP Ян-Леннард Штруфф Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Джордан Томпсон Фрэнсис Тиафу Даниил Медведев Тэллон Грикспор Теннис

В новом рейтинге ATP Фрэнсис Тиафу дебютировал в топ-10. Таким образом, впервые c 2012 года в десятке теперь два игрока из США.

Чемпион Хертогенбоша Тэллон Грикспор вошел в топ-30. Энди Маррей, выигравший «Челленджер» в Ноттингеме, вернулся в топ-40.

FedEx ATP Rankings

Положение на 19 июня 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 7595
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 7175
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 6100
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 4960
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4920
6 (6) Хольгер Руне (Дания)  4375
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 4000
8 (8) Тэйлор Фриц (США) 3515
9 (9) Янник Синнер (Италия) 3300
10 (12) Фрэнсис Тиафу (США) 3085
11 (10) Карен Хачанов (Россия) 3035
21 (24) Ян-Леннард Штруфф (Германия) 1587
29 (38) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 1209
31 (25) Ник Кириос (Австралия) 1195
34 (21) Маттео Берреттини (Италия) 1082
38 (44) Энди Маррей (Великобритания) 1030
45 (48) Аслан Карацев (Россия) 898
66 (86) Мартон Фучович (Венгрия) 777
76 (103) Джордан Томпсон (Австралия) 732
91 (113) Фабиан Марожан (Венгрия) 654
93 (92) Александр Шевченко (Россия) 647
99 (99) Роман Сафиуллин (Россия) 611
100 (65) Марин Чилич (Хорватия) 610
113 (112) Павел Котов (Россия) 540
134 (132) Рафаэль Надаль (Испания) 445
142 (147) Иван Гахов (Россия) 414

 

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2 комментария

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Евгений Фабиянчук
Иван Гахов может скоро обойти Рафулика💪
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