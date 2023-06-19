Рейтинг ATP. Тиафу вытеснил Хачанова из топ-10, Маррей вернулся в топ-40

В новом рейтинге ATP Фрэнсис Тиафу дебютировал в топ-10. Таким образом, впервые c 2012 года в десятке теперь два игрока из США.

Чемпион Хертогенбоша Тэллон Грикспор вошел в топ-30. Энди Маррей, выигравший «Челленджер» в Ноттингеме, вернулся в топ-40.

FedEx ATP Rankings

Положение на 19 июня 2023

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