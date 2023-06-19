Рейтинг ATP. Тиафу вытеснил Хачанова из топ-10, Маррей вернулся в топ-40
В новом рейтинге ATP Фрэнсис Тиафу дебютировал в топ-10. Таким образом, впервые c 2012 года в десятке теперь два игрока из США.
Чемпион Хертогенбоша Тэллон Грикспор вошел в топ-30. Энди Маррей, выигравший «Челленджер» в Ноттингеме, вернулся в топ-40.
Положение на 19 июня 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|7595
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7175
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|6100
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4960
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4920
|6 (6)
|Хольгер Руне (Дания)
|4375
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4000
|8 (8)
|Тэйлор Фриц (США)
|3515
|9 (9)
|Янник Синнер (Италия)
|3300
|10 (12)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|3085
|11 (10)
|Карен Хачанов (Россия)
|3035
|21 (24)
|Ян-Леннард Штруфф (Германия)
|1587
|29 (38)
|Тэллон Грикспор (Нидерланды)
|1209
|31 (25)
|Ник Кириос (Австралия)
|1195
|34 (21)
|Маттео Берреттини (Италия)
|1082
|38 (44)
|Энди Маррей (Великобритания)
|1030
|45 (48)
|Аслан Карацев (Россия)
|898
|66 (86)
|Мартон Фучович (Венгрия)
|777
|76 (103)
|Джордан Томпсон (Австралия)
|732
|91 (113)
|Фабиан Марожан (Венгрия)
|654
|93 (92)
|Александр Шевченко (Россия)
|647
|99 (99)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|611
|100 (65)
|Марин Чилич (Хорватия)
|610
|113 (112)
|Павел Котов (Россия)
|540
|134 (132)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|445
|142 (147)
|Иван Гахов (Россия)
|414
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