Александрова о победе в Хертогенбоше: «Нужно было оставить на корте все силы. Если бы не выиграла, по крайней мере, знала бы, что сделала все, что могла»

Теги WTA Libéma Open Вероника Кудерметова Екатерина Александрова Теннис

Екатерина Александрова прокомментировала успешную защиту титула в Хертогенбоше.

В финале она обыграла Веронику Кудерметову – 4:6, 6:4, 7:6(3). Матч несколько раз прерывали из-за дождя.

«Было так радостно снова здесь оказаться. Но еще я очень устала, потому что был такой сложный матч и в целом длинный день.

Мне нужно было оставить на корте все силы. Если бы [я не выиграла], было бы здорово для нее, она играла потрясающе, но, по крайней мере, я бы знала, что сделала все, что могла. В конце концов, это принесло свои плоды, и это потрясающее чувство.

В таких сложных матчах, как этот, где идет напряженная равная борьба, многому можно научиться. Особенно это касается тай-брейка третьего сета, нужно оставаться сосредоточенной и спокойной. Это очень хороший урок и огромный опыт».

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1 комментарий

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Сергей48
Поздравляю с четвертым титулом! Подтвердить чемпионство порой сложнее, чем впервые выиграть! Молодец Екатерина!
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