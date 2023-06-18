Александрова о победе в Хертогенбоше: «Нужно было оставить на корте все силы. Если бы не выиграла, по крайней мере, знала бы, что сделала все, что могла»

Екатерина Александрова прокомментировала успешную защиту титула в Хертогенбоше.

В финале она обыграла Веронику Кудерметову – 4:6, 6:4, 7:6(3). Матч несколько раз прерывали из-за дождя.

«Было так радостно снова здесь оказаться. Но еще я очень устала, потому что был такой сложный матч и в целом длинный день.

Мне нужно было оставить на корте все силы. Если бы [я не выиграла], было бы здорово для нее, она играла потрясающе, но, по крайней мере, я бы знала, что сделала все, что могла. В конце концов, это принесло свои плоды, и это потрясающее чувство.

В таких сложных матчах, как этот, где идет напряженная равная борьба, многому можно научиться. Особенно это касается тай-брейка третьего сета, нужно оставаться сосредоточенной и спокойной. Это очень хороший урок и огромный опыт».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе