33-летний Штруфф впервые вышел в финал на траве

Теги ATP Boss Open Ян-Леннард Штруфф Хуберт Хуркач Теннис

Ян-Леннард Штруфф обыграл Хуберта Хуркача в полуфинале в Штутгарте – 3:6, 6:3, 6:3.

33-летний немец впервые вышел в финал травяного турнира ATP.

Он вышел в финал второй раз в сезоне. В Мадриде он уступил Карлосу Алькарасу.

За титул Штруфф поборется с Фрэнсисом Тиафу. В случае победы он дебютирует в топ-20.

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2 комментария

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Красавчик! Штруфф работяга, с неба звезд не хватал, но своими шансами воспользовался отлично
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Если не ошибаюсь, Штруфф в начале года стоял 240 в рейтинге.
Я всегда был убежден, что посредственному игроку, выпавшему из сотни в 30 лет, уже не вернуться даже в топ-80.

А тут Штруфф ломает стереотипы.
Проводит лучший сезон в жизни.
Кажется, он сыграл уже 55 матчей в этом году и выиграл из них 40.
Еще играть полгода, он только выше сможет подняться.
Удивительное преображение.
Понятное дело, что многие середняки возрастные сдали, а молодые в основном нестабильны.
Но результатами этого полугодия Штруфф обеспечил себе отличный рейтинг еще на года полтора.
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