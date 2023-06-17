33-летний Штруфф впервые вышел в финал на траве
Ян-Леннард Штруфф обыграл Хуберта Хуркача в полуфинале в Штутгарте – 3:6, 6:3, 6:3.
33-летний немец впервые вышел в финал травяного турнира ATP.
Он вышел в финал второй раз в сезоне. В Мадриде он уступил Карлосу Алькарасу.
За титул Штруфф поборется с Фрэнсисом Тиафу. В случае победы он дебютирует в топ-20.
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Я всегда был убежден, что посредственному игроку, выпавшему из сотни в 30 лет, уже не вернуться даже в топ-80.
А тут Штруфф ломает стереотипы.
Проводит лучший сезон в жизни.
Кажется, он сыграл уже 55 матчей в этом году и выиграл из них 40.
Еще играть полгода, он только выше сможет подняться.
Удивительное преображение.
Понятное дело, что многие середняки возрастные сдали, а молодые в основном нестабильны.
Но результатами этого полугодия Штруфф обеспечил себе отличный рейтинг еще на года полтора.