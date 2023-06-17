33-летний Штруфф впервые вышел в финал на траве

Ян-Леннард Штруфф обыграл Хуберта Хуркача в полуфинале в Штутгарте – 3:6, 6:3, 6:3.

33-летний немец впервые вышел в финал травяного турнира ATP.

Он вышел в финал второй раз в сезоне. В Мадриде он уступил Карлосу Алькарасу.

За титул Штруфф поборется с Фрэнсисом Тиафу. В случае победы он дебютирует в топ-20.

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